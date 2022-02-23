المؤسسه تعلن عن اشتراك الدورة التنشيطبه
بقلم / مسعد مجاهد
نعلن عن موعد اشتراك الدورة التنشيطبه التى تقام تحت رعاية الأستاذ عبد المنعم الجمل رئيس مجلس إدارة المؤسسه العماليه لمدربي كرة القدم بالشركات واللجان النقابيه وغيرهم وعلى
راغبي الاشتراك في الدوره التنشيطيه المجانبه التى تقام داخل المؤسسه العماليه ، عليهم اتباع التعليمات الاتيه .
1-إرسال صورة البطاقه
2- رقم الواتس الخاص بكل مدرب
-علما بأن الدوره مجانيه .
يحاضرها الدكتور محمود سعد المحاضر المعروف لدى الاتحاد المصرى لكرة القدم وعقب الانتهاء
يحصل فيها الدارس علي الشهاده أثناء حفل الختام .