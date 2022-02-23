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إجتماع أمانة التدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن علي مستوي الجمهورية
إجتماع أمانة التدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن علي مستوي الجمهورية
بحضور سيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، حيث أكد أن الحزب يولي أهمية بتوعية الشعب المصري بالتحديات التي تواجهها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الحزب مهتم بتدريب وتأهيل اعضائه ليكونوا دائماً قدوة سياسية يحتذى بها.
وعقد الاجتماع النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وأمين
التدريب والتثقيف بالحزب، حيث اجتمع بهيئة مكتب الأمانة لوضع خطة عمل الأمانة والتنسيق مع الأمانات النوعية بالمحافظات.
بحضور السادة المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وأمناء التدريب والتثقيف بالمحافظات، حيث تناول اللقاء الاتفاق على ترتيب أولويات الأمانة في الفترة القادمة وخطة عمل المحافظات والتنسيق بين الأمناء والأمانة المركزية.
وناقش اللقاء استفسارات الأمناء الحزبية وسياسة الدولة في الملفات الإقليمية والدولية.