محمد فؤاد صادق يتصدر المشهد الانتخابي والأقرب للفوز بمقعد الشعبة الهندسية المعمارية بأسيوط
كتب : أحمد علي
تشهد انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، في انتخابات التجديد النصفي، والمقرر إنطلاقها في الـ25 من فبراير الجاري تنافسًا كبيرًا من المرشحين على المقاعد السبعة بالنقابة الفرعية بأسيوط، حيث تقدم للتنافس عليها 43 مرشحًا، منهم 18 مرشحًا للتنافس على المقاعد الثلاثة لشعبة الهندسة الكهربائية، كما تقدم 12 مرشحًا للتنافس على مقعدي شعبة الهندسة المعمارية بأسيوط، و13 مرشحًا للمنافسة على مقعدي شعبة الهندسة المدنية بالنقابة الفرعية.
وبرز خلال الفترة الماضية المهندس محمد فؤاد صادق عمر، عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة النوادي بالنقابة الفرعية بأسيوط، كأحد أقوى المرشحين للفوز بأحد مقاعد شعبة الهندسة المعمارية للمرة الثانية على التوالي، خاصة مع نجاح نقابة المهندسين بأسيوط في الحصول على مساحة 20 ألف متر مربع بمدينة أسيوط الجديدة لإنشاء نادٍ اجتماعي على أعلى مستوى بها، وهو ما لم يحدث من قبل، حيث يعد نادي المهندسين بأسيوط الجديدة أول الأصول الثابتة للنقابة من الأندية، فمنذ افتتاحها في عام 1970 م وحتى نجاح المهندس محمد فؤاد صادق لم تكن للنقابة أي أصول ثابتة من الأندية، فهو صاحب بصمات واضحة في مجال العمل الاجتماعي والعمل العام، وبناء شبكة علاقات واسعة.
وبحسب المتابعين للعملية الانتخابية من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية والذين لهم حق التصويت بالانتخابات النقابية القادمة، فإن “صادق” استطاع أن يكسب ثقة القاعدة الانتخابية لجموع مهندسي أسيوط، فهو يحمل في جعبته الكثير من القضايا والملفات الهامة، إلى جانب دوره النقابي خلال السنوات الأربع الماضية، وما قام به من إنجازات، بعد أن استطاع وقائمته خلال الانتخابات الماضية في اقناع الناخبين للتوجه للصناديق الانتخابية واختيار أصحاب الفكر والبرامج الهادفة للنهوض بالنقابة والعاملين بها.
ويرى المهندس حسام الدين فاروق علي، بمحطة كهرباء الوليدية، أن المهندس محمد فؤاد صادق، ساهم خلال الفترة الماضية في العديد من الإنجازات التي شهدتها النقابة الفرعية بأسيوط، وإنه شريك أساسي في كل ما حققته النقابة، واصفًا إياه بـ”دينامو” العمل النقابي.
وأشار المهندس أبو القاسم عبد الفتاح، بشركة تكرير البترول، إلى أن “فؤاد” يتمتع بشخصية قيادية ولديه طموح كبير نحو العمل الخدمي والنقابي، مشيدًا بما قام به من مجهودات خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا له التوفيق في الانتخابات القادمة، معتبرًا إياه مكسبًا للمهندسين الطامحين لمستقبل أفضل.
وأعرب الدكتور مصطفى طنطاوي، الأستاذ بكلية الهندسة عن دعمه لقائمة الاختيار والتي تضم ضمن كوادرها الانتخابية المهندس محمد فؤاد صادق، منوهًا أن القائمة تضم العديد من الأسماء ذات التاريخ النقابي المشرف فعلى رأس تلك القائمة يأتي المهندس عبد الحكيم عليان نقيب مهندسي أسيوط، كما أن القائمة تضم عناصر نسائية في تشكيلها وهو ما يجعلها أحد أقوى القوائم الانتخابية والأقرب أعضائها للفوز بالانتخابات القادمة.
وأشادت المهندسة غادة محمود هاشم، بديوان عام محافظة أسيوط، بدور “صادق” أبان توليه مقعد شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة الفرعية بأسيوط ونجاح النقابة في طرح أعمال المرحلة الأولى من النادي الاجتماعي للمهندسين بمدينة أسيوط الجديدة، والذي كان حلمًا لكل المهندسين، كذلك الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من النادي الاجتماعي للمهندسين بمركز ومدينة منفلوط، داعية جموع المهندسين للمشاركة في الانتخابات القادمة ودعم المهندس محمد فؤاد وقائمة الاختيار من أجل استكمال ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية.
وأضافت المهندسة نرمين مرتجى، بإدارة الشئون الهندسية بجامعة أسيوط، بما شهده نادي المهندسين بأسيوط من أنشطة وفعاليات متنوعة عقب تولي المهندس محمد فؤاد صادق لجنة النادي، وحرصه على الارتقاء بالخدمات المقدمة بالنادي وإدخال العديد من الرياضات والأنشطة لأبناء المهندسين وتعاقده مع العديد من الأندية بالمحافظة لتدريب أبناء المهندسين مع تقديم خصومات خاصة لهم، وحرصه الدائم على التواجد وتشجيع المتدربين وتقديم الدعم اللازم لهم، وتكريمهم كتشجيع لهم لمواصلة التفوق، متمنية له التوفيق في الانتخابات القادمة.