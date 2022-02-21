وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يجتمع بمديري الإدارات الفنية والصحية لمناقشة الخطة الوقائية وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا
كتب/ إسلام زهير
في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة الشعب المصري، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهه جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وجهود وزارة الصحة والسكان لوقاية المواطنين من خطر الإصابة بالعدوى… واستمراراً للإجتماعات المكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة، عقد السيد الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، إجتماع مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية ومديري الإدارات الصحية بالقليوبية بحضور الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي والدكتورة نيفين الباز مدير الأمراض المعدية والدكتور أسامة أبو عامر مدير مكافحة العدوي والأستاذ محمد حسن مدير مركز المعلومات.