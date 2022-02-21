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وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يجتمع بمديري الإدارات الفنية والصحية لمناقشة الخطة الوقائية وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يجتمع بمديري الإدارات الفنية والصحية لمناقشة الخطة الوقائية وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

 

كتب/ إسلام زهير

في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة الشعب المصري، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهه جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وجهود وزارة الصحة والسكان لوقاية المواطنين من خطر الإصابة بالعدوى… واستمراراً للإجتماعات المكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة، عقد السيد الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، إجتماع مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية ومديري الإدارات الصحية بالقليوبية بحضور الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي والدكتورة نيفين الباز مدير الأمراض المعدية والدكتور أسامة أبو عامر مدير مكافحة العدوي والأستاذ محمد حسن مدير مركز المعلومات.

 

تناول الإجتماع مناقشة خطة العمل الوقائية، والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، ومتابعة أرصدة اللقاحات المتوفرة وتوفير جميع المستلزمات اللازمة كما تم مناقشة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، والإشراف الفني والإداري علي الفرق الطبية الثابتة والمتحركة، والخاصة بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومناقشة مؤشرات الأداء لجميع الأعمال الوقائية والامراض المعديه بكل أقسامها من ترصد وصحه بيئه واغذيه وسلامه وصحه مهنيه وصحه مدرسيه ومناقشة معوقات او سلبيات مرصودة بتقارير العمل اليومية، والوقوف على أوجه القصور، ووضع الخطط التصحيحية والحلول المناسبة لها، موجهاً بتقييم عمل الإدارات الصحية، وتقييم فرق العمل بها، كما شدد علي المرور المكثف لمختلف المنشآت الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر علي سير العمل.

‎مضيفاً بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً، مؤكداً علي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg،
‎لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد

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