چيلانى يقود شباب البلاستيك للفوز على طوخ بثلاثيه
كتب -مسعد مجاهد
حقق فريق شباب البلاستيك مواليد 2007 بقيادة على چيلانى،
محمود عواد فوزا غاليا على فريق طوخ بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراه التى جمعت بينهما اليوم على ملعب طوخ ضمن منافسات المجموعه الثانيه منطقة القليوبيه .
نجح على جيلانى المدير الفنى لفريق البلاستيك من تحقيق فوز هام وغالى على فريق طوخ العنيد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى مباراه الاسبوع قبل الأخير من نهاية المسابقه ، سجل للبلاستيك محمد حسن هدفين وهدف للاعب سعيد محمد ،بهذا الفوز يؤكد فريق البلاستيك صعودة وصيف للمجموعة التانيه برصيد 12 نقطه وله مباراه مع العبور الاحد المقبل على ملعب البلاستيك ،خلفا لفريق بنها المتصدر .
-بالرغم من الفوارق الماديه فى لوائح الأندية بالنسبه لقطاع الناشئين ،حجز على چيلانى المدير الفنى لفريق البلاستيك مقعد الصعود للدور الثانى كوصيف المجموعه الثانيه التى تضم- بنها – طوخ – البلاستيك- العبور – بهتيم – كفر شكر .