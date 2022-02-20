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وفد البعثة الأمريكية فى زيارة لمنزل رفاعة الطهطاوى وبعض المعالم الهامة بطهطا

وفد البعثة الأمريكية فى زيارة لمنزل رفاعة الطهطاوى وبعض المعالم الهامة بطهطا

 

سوهاج: عبده شحاتة

بتوجيهات من السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وبالتنسيق مع مسؤولى الآثار بسوهاج
استقبلت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أعضاء البعثة الأمريكية دكتور ماثيو آدمز والدكتورة وندى دويون وترافقهم الدكتورة أمانى عبد الحميد المكلفة بمرافقة البعثة الأمريكية
وخلال الزيارة تفقد أعضاء البعثة منزل رفاعة الطهطاوى بشارع بورسعيد وما يحتويه من مقتنيات وصور ومحتويات المنزل منذ أيام رفاعة الطهطاوى وحتى وقتنا الحاضر والتى نالت اعجابهم وسعادتهم بهذه الزيارة
كما تفقد الوفد ميدان رفاعة الذى تم تطويره حديثا وأصبح تحفة فنية وواجهة مشرفة ومظهر حضارى يفخر به أهالى طهطا

كما توجه الوفد إلى مسجد سيدى ابوالقاسم بمنطقة القيسارية والذى يعد من أقدم المساجد بطهطا
ومن جانبها أكدت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على أن شخصية رفاعة الطهطاوى من أعظم الشخصيات التاريخية التى نهضت بالعلم والتعليم فى مصر والعالم العربي ولها مكانتها فى قلوب الجميع
وفى ختام الزيارة قدم أعضاء البعثة كل الشكر والتقدير والاحترام للسيدة المدير العام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا مؤكدين على رغبتهم فى العودة مرة أخرى وزيارة مدينة طهطا فى المستقبل القريب

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