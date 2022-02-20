محافظ القليوبية يقوم بجولة مسائية لمتابعة جهود رفع وإزالة آثار الأمطار بمدن بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة
أجرى عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية جولة مسائيه اليوم السبت ، وذلك للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، التي وقعت اليوم السبت تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة، حيث تم المرور على مدن بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة وخاصة مع انطلاق الفصل الدراسي الثانى غدا الأحد .
وخلال الجولة اطمأن المحافظ على عملية شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة ، وعلى امتداد الطريق الزراعي وعلى أنفاق المحافظة حيث تفقد المحافظ (نفق الإشارة وشعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها، ووجه المحافظ باستكمال توزيع صناديق القمامة الموجودة أمام مجلس المدينة
على الأماكن الأخرى الأكثر احتياجا بالمدينة، كما وجه بالانتهاء من ترميم مدخل نفق سعد زغلول، وترميم أي حفر بالمدينة، كما تفقد نفق الشموت ووجه بإزالة تراكمات القمامة أسفل الكوبري لتهيئة الشارع للشركة المنفذة لاستكمال التطوير كما وجه بتنظيف أعمدة الكوبري القديم على جانبي نفق الشموت، ثم تفقد نفق الحدادين ومزلقان زكي بمركز ومدينة طوخ وقرية كفر أبو جمعة بقليوب ونفق المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة)، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة،
وجدير بالذكر بأنه تم الدفع ب٦٠ معدة من شركة مياه الشرب بالإضافة إلى عربات الكسح التابعة للوحدات المحلية موزعة على كافة أنحاء المحافظة، وكان محافظ القليوبية قد أصدر تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى، من بداية الموجة مع ضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الأمطار، وتوفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة
مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة .
جاءت الجولة بحضور المهندس/ علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والأستاذ / أحمد وزيري رئيس مدينة طوخ واللواء / سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والسادة نائبي مدينة قها وقليوب وعدد من القيادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية .