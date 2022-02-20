محافظ القليوبية يعقد اجتماعا برؤساء المراكز والمدن التفاصيل في الخبر

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير منظومة المتغيرات المكانية ويوجه بتقديم تقرير يومي وأسبوعي لموقف إزالة التعديات عن كل مركز ومدينة بالمحافظة

أكد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية، أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات تحدث في البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن في كل المحافظات، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

موجها بتقديم تقرير يومي لموقف إزالة التعديات عن كل مركز ومدينة وحي وعن موقف المتغيرات المكانية التي يتم رصدها، ويتضمن التقرير توزيع تلك المتغيرات الجديدة على الوحدات المحلية وما تم بشأن المتغيرات السابقة من إزالات وإجراءات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي

عقده المحافظ لمتابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية على مستوى المحافظة بحضور الدكتورة/ إيمان ريان والدكتور/ سمير حماد نائبي المحافظ واللواء / هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والمهندس/ علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والسادة رؤساء المدن والمراكز والأحياء والسادة/ وكيل وزاره الزراعة ومديري عموم الشئون المالية و الشئون القانونية والمكتب الفني والمتغيرات المكانية.

وشدد المحافظ ، على ضرورة معاينة والتعامل مع المتغير بشكل يومي مؤكدا على أنه لن يسمح نهائيا بأي تعديات جديدة، والوحدات المحلية مسئولة مع أجهزة الزراعة عن التصدي للتعديات وإزالتها بصورة عاجلة في المهد ومتابعة ما تم إزالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخرى، سواء الخاصة بالمحافظة أو بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى .