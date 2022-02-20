محافظ القليوبية يعقد اجتماعا برؤساء المراكز والمدن التفاصيل في الخبر
محافظ القليوبية يعقد اجتماعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير منظومة المتغيرات المكانية ويوجه بتقديم تقرير يومي وأسبوعي لموقف إزالة التعديات عن كل مركز ومدينة بالمحافظة
أكد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية، أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات تحدث في البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن في كل المحافظات، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
موجها بتقديم تقرير يومي لموقف إزالة التعديات عن كل مركز ومدينة وحي وعن موقف المتغيرات المكانية التي يتم رصدها، ويتضمن التقرير توزيع تلك المتغيرات الجديدة على الوحدات المحلية وما تم بشأن المتغيرات السابقة من إزالات وإجراءات .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي