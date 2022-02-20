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محافظ القليوبية يشهد طابور الصباح بمدرسة الشهيد/ياسر عصر بمدينة طوخ ويتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها

 محافظ القليوبية يشهد طابور الصباح بمدرسة الشهيد/ياسر عصر بمدينة طوخ ويتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها

شهد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية صباح اليوم الأحد، طابور الصباح حيث تم أداء تحية العلم وعزف السلام الوطني ، بمدرسة الشهيد ياسر عصر الثانوية بنات بمدينة طوخ، وعقب ذلك تفقد المحافظ الفصول المدرسية وتابع سير الدراسة بمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها لحضور الحصة الأولى مع الطالبات والمعلمين والمعلمات ، رافقه خلالها الدكتور/ ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس/علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والأستاذ /أحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ
وكانت القليوبية قد استعدت لاستقبال الطلبة والطالبات في عدد  2543  مدرسة و29543 فصل بكافة المراحل الدراسية،  لتستقبل عدد مليون و 508 ألف و 111 طالب وطالبة على مستوى المحافظة مع بداية الفصل الدراسي الثانى.
وخلال الجولة أكد المحافظ أن كافة مدارس المحافظة جاهزة للفصل الدراسي الثاني لمجابهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩)، مشيرا إلى أنه تم تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة والإنتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب وذلك في إطار العمل على 

تحقيق عملية تعليمية منتظمة
وأشار الدكتور/ ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم وصول وتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل إلى الإدارات التعليمية ( إبتدائي – إعدادي – ثانوي – تعليم فني ) ولا يوجد عجز فى الكتب الدراسية.
مضيفا أن كافة المدارس تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة، حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري وتطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات، بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعي وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

 

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