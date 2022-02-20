قرعة دورى مراكز الشباب بالقليوبية

مصطفى هنداوي

اسفر اجتماع احمد يحي مدير إدارة شباب بنها ومسئول الشباب بالادارة مع مندوبى مراكز الشباب للمشاركة فى دورى مراكز الشباب النسخة ال ٩ ، وذلك لإجراء قرعة للمباريات التصفية على مستوى الإدارة .

جاءت القرعة بعد التأكد من صحة جميع الإجراءات لكل مركز وتحقيق الشروط الملزمة من الوزارة من إجراء الكشف الطبي، واخذ لقاح كورونا ، وشرط السن للاعبية ، على أن تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل من على ملاعب مركز شباب شبلنجة .

تم التصفيات بين ٨ فرق وهى بتمدة ، كفر الجزار ، كفر العرب ، الاصلاح الزراعى ،كفر طحلة ، كفر الشيخ ابراهيم ، طحلة ، جمجرة الكبرى .

دورى مراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.