عاجلمحافظات

قرعة دورى مراكز الشباب بالقليوبية

قرعة دورى مراكز الشباب بالقليوبية

 

مصطفى هنداوي

اسفر اجتماع احمد يحي مدير إدارة شباب بنها ومسئول الشباب بالادارة مع مندوبى مراكز الشباب للمشاركة فى دورى مراكز الشباب النسخة ال ٩ ، وذلك لإجراء قرعة للمباريات التصفية على مستوى الإدارة .

جاءت القرعة بعد التأكد من صحة جميع الإجراءات لكل مركز وتحقيق الشروط الملزمة من الوزارة من إجراء الكشف الطبي، واخذ لقاح كورونا ، وشرط السن للاعبية ، على أن تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل من على ملاعب مركز شباب شبلنجة .

تم التصفيات بين ٨ فرق وهى بتمدة ، كفر الجزار ، كفر العرب ، الاصلاح الزراعى ،كفر طحلة ، كفر الشيخ ابراهيم ، طحلة ، جمجرة الكبرى .

 

دورى مراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

Post Views: 44
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of تعرف على جهاز سعيد مدبولي بعد توليه منصب المدير الفني لبنها

تعرف على جهاز سعيد مدبولي بعد توليه منصب المدير الفني لبنها

منذ 37 دقيقة
Photo of تغييرات جديدة في نادي بنها

تغييرات جديدة في نادي بنها

منذ 49 دقيقة
Photo of السعودية.. ضبط مخدرات وسلاح في الجوف

السعودية.. ضبط مخدرات وسلاح في الجوف

منذ 53 دقيقة
Photo of البرازيل تندد بانتقادات واشنطن لزيارة بولسونارو إلى روسيا

البرازيل تندد بانتقادات واشنطن لزيارة بولسونارو إلى روسيا

منذ ساعة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!