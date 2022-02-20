حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتسليك خفض المنسوب وسحب تراكمات الأمطار بسيدي سالم

كتب محمود علوان

‏شهد مركز ومدينة سيدى سالم، حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتسليك خفض المنسوب، وسحب تراكمات الأمطار وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

‏ ‏ ‏ ‏

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، وتسليك خطوط خفض المنسوب، وأعمال الرش والتطهير بالمدينة، والقرى.

كما تابع رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، سحب تراكمات مياه الأمطار بقرى منشأة عباس، والحدادي، والبلاصي.