بالصور نواب ومشاهير يدعمون مبادرة قرية بدون بطالة لتوفير 1000 فرصة عمل ودعم المشروعات الصغيرة

متابعه/بركات الضمراني

أعلن المكتب الإعلامي لمجمع عمال مصر ومصانع OMC، تفاصيل مبادرة قرية بدون بطالة من أجل حياة كريمة فى محافظات مصر وخاصة الصعيد ،وذلك للحد من البطالة وفقاً لرؤية الدولة المصرية ومبادرة حياة كريمة ،وذلك بتوفير 1000 فرصة عمل ودعم المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية و أعضاء مجلس الشعب والقيادات الطبيعية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني داخل المحافظات.

وفي نفس السياق تأتي زيارات الشخصيات العامة المؤثرة وأعضاء مجلس الشعب والشيوخ وأساتذة الجامعات لمجمع عمال مصر، وذلك لدعمهم لمبادرة قرية بدون بطالة على مستوى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى التعرف على نموذج مجمع عمال مصر الخدمي والصناعي والتعليمي وما يقدمه من خدمات متكاملة، لدعم الصناعة والاستثمار على المستوى المحلي بمصر والعربي ووالدولي

وفي سياق متصل استقبل مجمع عمال مصر مجموعة من الزيارات لأعضاء مجلس الشعب والشخصيات العامة والإعلاميين، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لمبادرة قرية بدون بطالة ومشاريع عمال مصر لدعم الاقتصاد والاستثمار، وبدأت بزيارة النائب ” إيهاب عادل رمزي ” المستشار القانوني للسفارة البريطانية بالقاهرة عضو مجلس النواب وشقيق الفنان الكبير هاني رمزي، و النائب سامح حبيب عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر الزيات بسيون بمحافظة الغربية ، والنائب سيد شمس الدين عضو مجلس النواب بدائرة بندر كفر الشيخ ،وذلك إضافة إلى زيارة والد نجم فريق ليفربول الكابتن محمد صلاح ، والإعلامي محمد الغيطي وكثير من الشخصيات الأخري سنعلن عنها فى الفترات القادمة ،إضافة إلي كثير من الوفود الرسمية من رومانيا والصين والإمارات ورؤساء شركات مصرية وعربية من السعودية وعمان وكثير من الدول الأخرى.

وفى نفس السياق نفذت عمال مصر كثير من ملتقيات التوظيف في محافظات مصر، وذلك بمشاركة فريق متخصص في مختلف التخصصات من الموارد البشرية والتدريب والمشروعات وغيرهم من ممثلي القطاعات الأخرى.

واستهدفت المبادرة القرى والأقاليم بالمحافظات منذ بدايتها 2017 ، وبدأت بمحافظة الفيوم ثم المحافظات الأخرى

وأوضح المكتب الإعلامي أن عام 2021 و2022 بدات عمال مصر تنفيذ سلسلة اخرى من الملتقيات ، بدأت بقرية الميمون بمحافظة بني سويف