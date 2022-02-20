البدء في تنفيذ الوحدات الشاطئية الجديدة بجميع شواطئ الإسكندرية
كتبت – شريهان شكري:
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالبدء في تنفيذ الوحدات الشاطئية الجديدة في جميع الشواطئ، بما يتناسب مع مشروع الهوية البصرية والشكل الجمالي والحضاري للمدينة، مع مراعاة عدم حجب رؤية البحر على المواطنين، عقب الإنتهاء من إزالة كافة المنشآت والوحدات الخشبية المتهالكة من جميع الشواطئ، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد.
وأوضح المحافظ أنه تم إعتماد نموذج موحد للوحدات الشاطئية، يتطابق مع مشروع الهوية البصرية الذي يعد بمثابة البصمة الوراثية لمحافظة الإسكندرية، ويهدف إلى إظهارها بشكل جديد، يجمع بين عراقة الماضي وإشراقة الحاضر، ويحافظ على القيم التراثية التي تعبر عنها العناصر البصرية، التي تؤثر على إنطباع المواطنين والزائرين للمحافظة وتعزز القيمة السياحية الإسكندرية.
وبدوره، اجتمع اللواء جمال رشاد، مع مستأجري الشواطئ، للبدء في تنفيذ الشكل النهائي للوحدات الشاطئية، موضحًا أن الوحدات الشاطئية التي يتم تنفيذها، ستكون مجهزة وقابلة للفك والتركيب، ولا تحجب رؤية البحر، كما إنها موحدة الالوان، مؤكدا أن مشروع الهوية البصرية على الشواطئ يشمل الوحدات الشاطئية والبوابات وشماسي البحر وزي عمال الشواطئ.