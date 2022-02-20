إنطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «أيامنا الحلوة»اليوم بالإسكندرية
كتبت – شريهان شكري:
إنطلقت الحملة القومية الخدمية للتوعية التابعة لقطاع الصحة والسكان وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «أيامنا الحلوة» تحت شعار «حقك تنظمي» قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات، بحي الجمرك، اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.
وذلك برعاية النائب الصافي عبدالعال الصغير عضو مجلس النواب وحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالتعاون مع الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة رباب مدني – رئيس حي الجمرك، ومركز التنمية المحلية بالحي، وبالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية، والجهات الخارجية المعنية.
وقد توافد عدد كبير من الأهالي للحصول على الخدمات الطبية مجانا، وقدموا الشكر للنائب الصافي عبد العال الصغير عضو مجلس النواب وحزب مستقبل وطن عن الدائرة الخامسة بالإسكندرية، على المجهود المبذول في خدمتهم.