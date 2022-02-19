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هشام العتموني : إدارة غرب شبرا الخيمه في اتم الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

هشام العتموني : إدارة غرب شبرا الخيمه في اتم الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

كتبت سمية امين

أكد هشام العتموني مدير إدارة غرب شبرا الخيمه التعليمية
مدارس غرب علي كامل استعدادها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.
التي تنتظم فيها الدراسة يوم السبت ،
مشيرا ان مدارس إدارة غرب قامت بتجهيزات الفصول، وتشجير الحدائق الازهار ،وجارى استلام الكتب المدرسية لطلاب المدارس، واضاف العتموني أن تم دهان بعض حوائط الفصول وإصلاح حمامات المدارس ،
مع متابعة المدارس الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بالقليوبيةللحفاظ على سلامة الطلابنا

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