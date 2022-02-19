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عبد الناصر يزيد من جراح المريخ بهدف ل شعبان فى الدرجه التانيه
عبد الناصر يزيد من جراح المريخ بهدف ل شعبان فى الدرجه التانيه
كتب -مسعد مجاهد
نجح فريق الإنتاج الحربى بقيادة عبد الناصر محمد وامير صلاح ذكى فى الفوز الهام على فريق المريخ البور سعيدى بهدف دون رد فى ختام مباريات والاسبوع ال19 من دورى القسم الثانى المجموعه الثانيه مجموعة القاهره والقناه .
عاد فريق الإنتاج الحربى لذاكرة الانتصارات وحقق فوزا غالى على فريق المريخ بهدف نظيف سجله اللاعب هشام شعبان فى منتصف الشوط الأول من عمر اللقاء ، بهذا الفوز ارتفع رصيد فريق الإنتاج للنقطه 20 فى المركز الحادى عشر بجدول الترتيب،بينما توقف رصيد المريخ عند النقطه 12فى المركز قبل الأخير فى الجدول .
ذاد عبدالناصر محمد وجهازه المعاون ولاعبيه من جراح لاعبى المريخ ليؤكد اقتراب موعد هبوطهم إلى دورى القسم الثالث ويجعل فريق المريخ يحتاج إلى معجزه مارد الفودافون ليحقق امانيهم وإنقاذ مايمكن إنقاذه .