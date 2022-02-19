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عبدالرحيم يواصل انتصاراته بالفوز على طوخ بثنائية نظيفة فى القسم الثالث

عبدالرحيم يواصل انتصاراته بالفوز على طوخ بثنائية نظيفة فى القسم الثالث

 

كتب -مسعد مجاهد

واصل مصطفى عبدالرحيم المدير الفنى لفريق الكره الأول للتربيه والتعليم سلسله العروض القويه والانتصارات بالفوز التانى على التوالى بهزيمة فريق طوخ العنيد بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهم اليوم على ملعب شباب طوخ ضمن منافسات الجوله ال19 من دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبيه .

نجح مصطفى عبد الرحيم وجهازه المعاون فى العودة سريعا فى تعديل أوضاع الفريق ومواصلة الفوز وتحقيق النتائج الطيبه ،حيث تمكن من هزيمة فريق طوخ بهدفين للا شيء سجل للتعليم ثنائى الزمالك السابق مصطفى حمدان مواليد 2002 وهو الهدف التانى له على التوالى،
جهينه مواليد 2000 .

 

بهذا الفوز يقفز فريق التعليم لمركزين فى ترتيب الجدول ويصل رصيدللنقطه 16 فى المركز ال11،
بينما توقف رصيد فريق طوخ عند النقطه 33 فى المركز السادس يترتب الجدول .

عبر محمد سالم لانشون مدرب الحراس لفريق التعليم عن سعادته البالغة وفرحته الكبيره بالفوز على فريق طوخ القوى خارج الديار والعودة بثلاث نقاط هامه غاليه لتعديل أوضاع الفريق بجدول الترتيب والابتعاد عن دائرة صراع الهبوط مؤقتا ،واشار ان الجهاز الفنى يعمل بالحب دون إمكانيات منذ بدء الموسم وبالرغم من الاستغناء عن أربع ورقات رابحه من قائمة الفريق الأساسية عن طريق الانتقالات الشتوية للانديه اصحاب الخزانه العاليه .

أشاد مصطفى عبد الرحيم بمستوى وأداء اللاعبين طوال شوطى المباراه وأكد على أنهم قدموا مباراه كبيره بمستوى راقى ومتميز و أجبر الجميع على احترامهم داخل المستطيل وخاص الحارس المخضرم الاسيوطى حارس نادى الاسماعيلى الأسبق فى الدورى الممتاز ، وأشار على أن صفقات التعليم خلال انتقالات يناير كادت أن تكون الأفضل على مستوى المسابقه بالرغم من ضئالة اللائحه المعمول بها للموسم الحالى، لكن الجهاز واللاعبين يسعون جاهدين يدا بيد للحفاظ على منظومة التعليم والبقاء بالدورى لموسم جديد .

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