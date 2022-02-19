عبدالرحيم يواصل انتصاراته بالفوز على طوخ بثنائية نظيفة فى القسم الثالث
كتب -مسعد مجاهد
واصل مصطفى عبدالرحيم المدير الفنى لفريق الكره الأول للتربيه والتعليم سلسله العروض القويه والانتصارات بالفوز التانى على التوالى بهزيمة فريق طوخ العنيد بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهم اليوم على ملعب شباب طوخ ضمن منافسات الجوله ال19 من دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبيه .
نجح مصطفى عبد الرحيم وجهازه المعاون فى العودة سريعا فى تعديل أوضاع الفريق ومواصلة الفوز وتحقيق النتائج الطيبه ،حيث تمكن من هزيمة فريق طوخ بهدفين للا شيء سجل للتعليم ثنائى الزمالك السابق مصطفى حمدان مواليد 2002 وهو الهدف التانى له على التوالى،
جهينه مواليد 2000 .