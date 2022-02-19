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عابدين حافظ ل بطا على وصافة القاهرة وفاز على اسكو بهدف دون رد

عابدين حافظ ل بطا على وصافة القاهرة وفاز على اسكو بهدف دون رد

 

كتب -مسعد مجاهد

نجح محمد عابدين المدير الفنى لفريق بطا فى تحقيق فوز صعب على فريق اسكو بقيادة وليد عبدالمنعم ، بهدف نظيف فى المباراه التى دارت بينهم اليوم على ملعب شباب بطا ضمن منافسات الاسبوع ال19 من عمر مسابقة القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبيه .

حقق فريق بطا الحصان الاسود بمجموعة الموت مجموعة القاهره والقليوبيه ، نتائج طيبه ومستوى راقى بالفوز على اسكو بهدف دون رد ،محافظا على مركز الوصيف برصيد 37 نقطه خلف فريق العبور متصدر المجموعه برصيد
46 نقطه ، بينما توقف رصيد اسكو عند النقطه 20 فى المركز التاسع بترتيب الجدول .

 

أشاد محمد عابدين بجهازه الفنى والإدارى وجميع اللاعبين ومجلس الإدارة وكل من دعم وساند ووقف خلف أبناء بطا منذ بداية الموسم ، وأكد أن الجميع منظومه تروس صلبه لا تكل ولا تمل تعمل على النهوض بالمستوى الرياضى لأبناء بطا ونحن نسعى جميعا كأسره واحده هدفها رفع شأن المنظومه الرياضيه ورفع اسم بطا عاليا متحدين الظروف الماليه الصعبه التى يعانى منها مركز الشباب لسنوات طويله .

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