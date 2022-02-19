عابدين حافظ ل بطا على وصافة القاهرة وفاز على اسكو بهدف دون رد
كتب -مسعد مجاهد
نجح محمد عابدين المدير الفنى لفريق بطا فى تحقيق فوز صعب على فريق اسكو بقيادة وليد عبدالمنعم ، بهدف نظيف فى المباراه التى دارت بينهم اليوم على ملعب شباب بطا ضمن منافسات الاسبوع ال19 من عمر مسابقة القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبيه .
حقق فريق بطا الحصان الاسود بمجموعة الموت مجموعة القاهره والقليوبيه ، نتائج طيبه ومستوى راقى بالفوز على اسكو بهدف دون رد ،محافظا على مركز الوصيف برصيد 37 نقطه خلف فريق العبور متصدر المجموعه برصيد
46 نقطه ، بينما توقف رصيد اسكو عند النقطه 20 فى المركز التاسع بترتيب الجدول .