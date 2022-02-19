( زمن فوضي التريندات )

بقلم الكاتب

محمد عباس

الاسماعيليه

مشهد عابر وب ١٠٠لون

دش وشارع في البلكون

يمكن ده جاحد اومهموم

المعذرة لايكون مديون

اسرة وشافها ١٠٠مليون

وكلام فاضي في التليفون

شهر عسل يبدا بسيمون

بط حمام كله في الجون

علقة وعدت كله يهون

كتب كتاب عند الماذون

١٠٠زعروطة في البالون

حق الرد في المضمون

زمن الهري خيال وظنون

واي واقعة بالف عيون

ناسي ونايم في البلكون

يمكن هايف او مفتون

يمكن شارب اومجنون

كل يومين اهواء وفنون

رجاله باصه بالف عيون

والعري صار موضه ولحوم

قالعين هدومهم خمس نجوم

ع الشاشة والاوضه وبجنون

صار العيار طايش ويصيب

والفره جات شوطة وكالديب

والخلق صبحت تقول وتعيب

ويقولوا دي الموضه وع تطيب

ووشوش ملاها شجن ونحيب

واللي في ايديها علي اد الجيب

كل يومين حكاية صغنطوطة

واخرها توته توته وحدوته

وصراع دامي علي الفول والقوطة

في حاجات وبدات مش مظبوطة

رغم الغلاء مجنونة يااوطة

ياصاحبي سيبك عيلة في حالها

جايز في يوم هتربي عيالها

اشياء غريبة اهيه اللي جري الها

مكتوب علينا نعيش لاجلها

مكتوب في كل كتاب اودين

حب الوطن سوريا فلسطين

وكل بلاد الوطن العربي

نفس المشاهد ع الصفين

اعلام صحافة عتاب والام

صار لغز فزورة واوهام

تنقل بكل حساب وامان

ماتبنشي في الصورة بامعان

والدق علي الابواب مرفوض

مبقتش اسطورة وموهوب

كل البشر في غياب وعيوب

والكلمة مسطورة وبتدوب

قيم وفي اليانصيب منصوب

والعكمة منشورة ومصبوب

جبتولنا ايه غير فقر وتوب

لقطة ومبهورة في غروب

لافي لاذوق ولادم وجوب

والعيبة منظورة ومقلوب

برقع حياهم راح وانزاح

عيون بالف جراح وبراح

نبات نقوم بصياح وجراح

احزان معاها الف نواح

لاضمير ولاذمة في الناس

نفوس بقت غمة وتنداس

احساس ملهوش اي اساس

وعيار فلت فاضي وهلاس

شكلك مهوش راضي ومحتاس

هتخش في قواضي وافلاس