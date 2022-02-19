الو ايجيبت يقترب من تحقيق حلم الصعود بالكره النسائيه
كتب -مسعد مجاهد
نجحت منظومة الو ايجيبت الرياضيه فى تحقيق الصعود لدورة الترقى مع فريق الكره الأول الصاعد اول مجموعته بدورى القسم الرابع منطقة القاهره والمؤهله لدورى الدرجه الثالثه والتى أعلن موعد انطلاقها أول أمس الأربعاء على ملاعب التجمع الاول .
ايضا حقق فريق الو ايجيبت للكره النسائية انجاز الصعود مع اول مشاركه لهم بقياده فنيه واداره المخضرم اكرامى فرج ابو عبده الذى تمكن من بناء تيم قوى من اللاعبات ذو الخبره والمهارة، نظرا لحنكته وخبراته على مدار سنوات طويله داخل وخارج مصر حقق فيهم أكثر من إنجاز معهود ملحوظ .