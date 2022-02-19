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الو ايجيبت يقترب من تحقيق حلم الصعود بالكره النسائيه

الو ايجيبت يقترب من تحقيق حلم الصعود بالكره النسائيه

 

كتب -مسعد مجاهد

نجحت منظومة الو ايجيبت الرياضيه فى تحقيق الصعود لدورة الترقى مع فريق الكره الأول الصاعد اول مجموعته بدورى القسم الرابع منطقة القاهره والمؤهله لدورى الدرجه الثالثه والتى أعلن موعد انطلاقها أول أمس الأربعاء على ملاعب التجمع الاول .

ايضا حقق فريق الو ايجيبت للكره النسائية انجاز الصعود مع اول مشاركه لهم بقياده فنيه واداره المخضرم اكرامى فرج ابو عبده الذى تمكن من بناء تيم قوى من اللاعبات ذو الخبره والمهارة، نظرا لحنكته وخبراته على مدار سنوات طويله داخل وخارج مصر حقق فيهم أكثر من إنجاز معهود ملحوظ .

وقال اكرامى فرج أن هذا النجاح يرجع للدعم والمساندة وتوفير كافة متطلبات الأنشطه الرياضيه لمنظومة الو ايجيبت منذ بدء فترة إعداد الموسم الرياضى الحالى للاستاذ وائل علاء رئيس النادى الذى أكد للجميع أنه مستعد أن يمد هذا الكيان بما لايصنعه الآخرين من أجل تحقيق الإنجاز مع اول انطلاقه حقيقيه والهدف من ذلك أن نشارك دوريات الكبار وايضا الاستاذ عبد اللطيف إمام المشرف على الكره النسائيه،
والكابتن ايمن عبد القادر مدير ادارى النادى الذى لايملك ولا يمل فى عمله الدائم والحافل بخبراته الاداريه.

وختم اكرامى كلامه بتوجيه الشكر والاحترام والتقدير لرئيس النادى وجميع المسئولين فى هذه المنظومه لما قدموه من دعم مادى ومعنوى ومساندة الجميع وخاصة فريق الكره النسائية ،متمنيا دوام التقدم والتطوير وحجز مقعد ضمن الصفوف الأولى مع الكبار .

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