البنك العربي يطلق خدمة فتح الحسابات الكترونياً للأفراد عبر تطبيق

“عربي موبايل” في مصر

كتبت هدي العيسوي

أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة جديدة ضمن تطبيقه “عربي موبايل” تتيح إمكانية فتح الحسابات للأفراد لدى البنك الكترونياً من خلال خطوات بسيطة وآمنة وسريعة باستخدام الهواتف الذكية.

وتعد هذه الخدمة إضافة نوعية لجهود البنك العربي الرامية إلى توفير أحدث الحلول المصرفية الرقمية وتوظيفها لتقديم تجربة مصرفية متطورة وسلسة لعملائه. وسيكون بإمكان الأفراد الراغبين في فتح حسابات لدى البنك العربي في مصر تحميل تطبيق “عربي موبايل” من خلال متاجر التطبيقات: آبل ستور أو جوجل بلاي أوهواوي آب جاليري واستخدام خيار “فتح حساب جديد” المتاح عبر التطبيق لإدخال البيانات وتحميل المستندات المطلوبة، من ثم القيام بزيارة سريعة لأقرب فرع للبنك العربي لتفعيل الحساب الجديد واستلام بطاقة الخصم المباشر في نفس الزيارة عن طريق ميزة الإصدار الفوري.

وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال محمد الحلواني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – مصر: “نواصل في البنك العربي تقديم خدمات متطورة لعملائنا من خلال تبني أحدث الحلول على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية، وتوظيفها بما يلبي احتياجاتهم ونمط حياتهم” وأضاف: “يشكل إطلاق خدمة فتح الحسابات الكترونياً خطوة هامة كون الخدمة هي الأولى من نوعها في مصر كما انها إضافة نوعية إلى مجموعة الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك العربي لعملائه، حيث تقدم منصة رقمية سهلة الاستخدام وآمنة لفتح الحسابات بسهولة ويسر مما يوفر الوقت والجهد على العملاء.”

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق “عربي موبايل” من البنك العربي يضم باقة واسعة من الحلول البنكية الرقمية التي تتيح لعملاء البنك إنجاز الكثير من المعاملات المصرفية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة والأمان.

يُذكر أنّ البنك العربي حصل مؤخراً على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2021، وذلك للعام السادس على التوالي، وكذلك جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في مصر للعام 2021، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية.