المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
انتهاء فعاليات الدورة التدريبية السادسة حول ” تمكين المجتمع المدني لتعزيز التنوع وقبول الآخر
متابعه/بركات الضمراني
اختتمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية السادسة ” تمكين المجتمع المدني لتعزيز التنوع وقبول الآخر”، والتي دارت علي مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 16 و17فبراير ، والتي عقدت بفندق بيراميزا الدقي، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، وقد شارك فيها عدد من أعضاء الجمعيات الأهلية.
وقد افتتح فعاليات الدورة التدريبية الأستاذ عصام شيحه رئيس المنظمة المصرية بكلمة أكد من خلالها علي أهمية التسامح وقبول الآخر، ونبذ كل مظاهر العنف والتطرف، والعمل علي تخفيض معدل التعصب الذي يؤدي الي زيادة معدلات العنف والتطرف. وقد أكد علي أهمية تعزيز لغة الحوار، معرفة آليات تنمية ثقافة التسامح والتعددية ضمن قيم الديمقراطية في المجتمع. وأشار إلي أن التسامح يساهم في تماسك المجتمع حيث يبنى علي احترام الآخر، وتقبل الغير بغض النظر عن لغته أو دينه. وقد أشاد بدور ومسئولية المؤسسات التعليمية والأعلامية والدينية، كما قام بذكر عدد من الاتفاقيات الدولية التي تشكل ثقافة كاملة حول مفهوم التسامح.