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الصيدلانية شريهان العربي توضح أهم النصائح للحامل

الصيدلانية شريهان العربي توضح أهم النصائح للحامل

 

كتب: خالد البسيوني.

المرأة الحامل دائماً ما يكون التعامل معها يشكل عائق كبير أمام المحيطين بها، لذلك الصيدلانية شريهان العربي رأت أنه من الضروري أن تقدم بعض النصائح التي رأت أنها مفيدة للمرأة الحامل وخلال حوارنا مع الصيدلانية شريهان العربي وبسؤالها عن ما يجب على الحامل اتباعه حتى تتفادى العقبات التي تواجهها خلال هذه المرحلة، قالت: “توجد الكثير من النصائح التي تُقدّم للحامل وخاصة خلال الشهور الأولى، ولكن أهم هذه النصائح هي ترتيب موعد منتظم لزيارة الطبيب حيث يجب على المرأة ترتيب موعدٍ لزيارة الطبيب فور معرفتها بالحمل، ويكون موعد هذه الزيارة بين الأسبوع الثامن والأسبوع الثاني عشر من الحمل، وقد تحتاج هذه الزيارة لبعض الوقت؛ إذ يتمّ فيها الحصول على معلوماتٍ واضحة حول صحة الحامل وصحة زوجها والتاريخ الطبي للعائلة.

كما ذكرت الصيدلانية شريهان أنه يجب على الحامل أيضاً المحافظة على رطوبة الجسم حيث يجب عليها الإكثار من شرب الماء والعصائر الفريش للمحافظة على رطوبة الجسم، نظرًا لحاجة الحامل إلى كمياتٍ أكبر من السوائل من غيرها، وذلك بسبب زيادة حجم الدم لتلبية متطلبات التغذية والأكسجين للجنين، ويمكن معرفة ما إذا كانت كمية السوائل التي تشربها الحامل كافية أم لا من خلال لون البول، فاللون الأصفر الفاتح يدل على شرب كمياتٍ كافيةٍ من السوائل، واللون الأصفر الغامق يدل على عكس ذلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى الجفاف وعدم المحافظة على رطوبة الجسم، وفيما يأتي ذكرٌ للمخاطر التي تقل فرصة حدوثها عند شرب كميات كافية من السوائل، ولذلك فإن الحفاظ على رطوبة الجسم هو أمر هام جداً.

كما أكدت الصيدلانية شريهان العربي على أنه يجب على الحامل تناول المكملات الغذائية اللازمة خلال فترة الحمل وذلك بالتأكيد لا يتم إلا تحت إشراف الطبيب المعالج، وتجدر الإشارة إلى أنّ حمض الفوليك و فيتامين د هما المكملان الغذائيان اللذان تحتاجهما الحامل خلال الحمل، ولكن قد يصف الدكتور مكملاتٍ غذائيةٍ أخرى إذا دعت الحاجة لذلك

وفي نهاية الحوار أكدت الصيدلانية شريهان العربي على أنه يجب على المحيطين بالحامل المحافظة على صحتها النفسية، ومراعاة الإضطرابات التي تمر بها والتغير الهرموني الذي قد تشعر به خلال فترة الحمل.

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