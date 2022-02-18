الصيدلانية شريهان العربي توضح أهم النصائح للحامل
كتب: خالد البسيوني.
المرأة الحامل دائماً ما يكون التعامل معها يشكل عائق كبير أمام المحيطين بها، لذلك الصيدلانية شريهان العربي رأت أنه من الضروري أن تقدم بعض النصائح التي رأت أنها مفيدة للمرأة الحامل وخلال حوارنا مع الصيدلانية شريهان العربي وبسؤالها عن ما يجب على الحامل اتباعه حتى تتفادى العقبات التي تواجهها خلال هذه المرحلة، قالت: “توجد الكثير من النصائح التي تُقدّم للحامل وخاصة خلال الشهور الأولى، ولكن أهم هذه النصائح هي ترتيب موعد منتظم لزيارة الطبيب حيث يجب على المرأة ترتيب موعدٍ لزيارة الطبيب فور معرفتها بالحمل، ويكون موعد هذه الزيارة بين الأسبوع الثامن والأسبوع الثاني عشر من الحمل، وقد تحتاج هذه الزيارة لبعض الوقت؛ إذ يتمّ فيها الحصول على معلوماتٍ واضحة حول صحة الحامل وصحة زوجها والتاريخ الطبي للعائلة.