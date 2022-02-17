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قضايا كيديه )مواطنون بمدينة ابو كبير شرقيه يستغيثون بالنائب العام
(قضايا كيديه )مواطنون بمدينة ابو كبير شرقيه يستغيثون بالنائب العام
كتبت هدي العيسوي
استقبل موقع جريدة ( التايم المصرية ) الإخباري، عبر خدمة شكاوى المواطنين استغاثة من المواطن عبدالرحمن محمود احمد عبد الستار والمواطن محمود محمد محمود عبد الستار والمواطن خالد محمد احمد نعمان والمواطن محمد خالد محمد نعمان والمواطنه سماح فوزي عبد السلام والمواطنه هناء فوزي عبد السلام لإنقاذ أرواح الأسر وتفككها وانقاذها من الضياع
ووجه المواطنون استغاثتهم إلى النائب العام ووزير الداخليه المصريه والسيد نقيب المحاميين بمصر لسرعة اتخاذ اللازم للحفاظ على الأرواح واستقرار الاسر
وجاء في استغاثة المواطنين: «السيد المستشار النائب العام والسيد وزير الداخليه المصريه والسيد نقيب المحاميين بمصر
وجاء في الاستغاثه
، نستغيث نحن سكان مدينه ابو كبير محافظه الشرقيه شارع رمسيس بجوار مسجد ابو السيد لإنقاذ أرواحنا وانقاذ اسرنا من الضياع والتفكك من المحامين (محمد محمود عبد المنعم نعمان والمقيم بمنشأه صالح بجوار صيدليه مصر بابو كبير شرقيه
واضافو ان المشكو في حقه قام بتلفيق عده محاضر كيديه ضدنا وعددهم 14 محضر والحمد لله بفضل عداله القضاء المصري والذي حكم لنا بالبراءه ويهددنا ببيع منازلنا بالقوه الجبريه ويستخدم البلطجيه لارعابنا وارهابنا
ونحن لا نعيش بمأمن
. نناشدكم سرعة اتخاذ اللازم للحفاظ على الأرواح والممتلكات والتفكك الاسري الذي سيحدث لنا