سامح عاطف يتفوق علي نفسه في الموسم الخامس
كتبت د. رانيا عثمان
أقيم بفندق توليب جاردنز كمبوند تاج سلطان مدينة نصر بالقاعة الرئيسية بالفندق برئاسة الإعلامي سامح عاطف
وقد صرحت الإعلامية الدكتورة رانيا عثمان المنسق الإعلامي العام للمهرجان والمتحدث الرسمي
أن المهرجان بدأ بالسلام الجمهوري تلاه عرض أزياء لمصممة الملابس التنكرية إيمان محمد مشاركة مع الهير دريسر خالد زكريا
وقد قدمت فقرات المهرجان الاعلامية يسرا مصطفي
كما صاحب فقرات المهرجان انغام الساحر دي جي مارتن
وبعده قدم الحاج صبري المصري صاحب مصانع جني وان عرض ازياء كاجوال حريمي
ثم قدم الحاج وليد صاحب براند كاش ويد عرض كاجوال ايضا
ثم قدم مصمم الازياء الشرقية العالمي محمد شهبندر عرض للعبايات الشرقية تميز بالرقي واحدث موديلات والوان العبايات
وبعد ذلك تم تكريم فريق الميكب ارتست المشاركات في المهرجان وهم
وفاء محمد وهنوشة ستايل وغادة ياسين وسماح دمرداش و دينا عبد الراضي وتوحة وليالي
وبعد ذلك تم تكريم اعضاء لجنة التحكيم الفنان سعد الصغير والفنان
محمد غنيم والفنان مجدي فكري والاعلامي محمد سامي والاعلامية الجميلة شذا شعبان مصمم الازياء محمد شهبندر وامبراطور الشعر محمد حافظ والحاج صبري المصري والحاج وليد والدكتورة ريهام ماهر والدكتورة المغربية سماح الخوا
وتم تكريم ايضا الفنان شحتة كاريكا الذي كان يحيي حفلا بدولة الامارات و حرص علي الحضور حتي انه وصل مطار القاهرة يوم المهرجان الساعة 2 ظهرا وحضر الحفل مساء بعض كما تم تكريم بعض فنانين المهرجانات مثل فريق المدفعجية اسلام شندي ودولسيكا وريشة كوستا وعلي سمارة والفنانة غادة إبراهيم و الفنان محمد الشربيني والاعلامي ممدوح الشناوي
وايضا بعض البلوجر من صانعي المحتوي مثل حليم وامل وغيرهم من مشاهير الحضور
ثم قدم امبراطور الشعر محمد حافظ بالتعاون مع هويدا حافظ عرض بواريك الشعر والاكستنشن
وقدمت وفاء البدري عرض ازياء لمتسابقات بنات النيل الموسم الخامس تميز باللون الاحمر تعبيرا عن عيد الحب الذي يتزامن مع تاريخ اقامة المهرجان
حيث قدم المتسابقات المشروعات الخاصة بهم التي تنوعت بين علاج الإدمان وعلاج مرضي البهاق وسرطان الثدي والتحرش والعديد من المشروعات الاجتماعية التي تحلم المتسابقات بتنفيذها علي ارض الواقع
ثم قدم مصمم الازياء ضياء مزيد عرض براند فستاني مزيج بين السواريه والزفاف الذي ابهر جمهور الحاضرين
كما اضافت الاعلامية رانيا عثمان انه قدم الحاج محمود عرض للملابس الكاجول الحريمي تنوع بين الدريسات والسلوبيت
وقد تلاه تكريم كل فريق العمل الذين ساعدوا في خروج المهرجان بهذا الشكل المشرف ومنهمعلي سبيل المثال لا الحصر:-
الإعلامية الدكتورة رانيا عثمان-الإعلامية يسرا مصطفي-
احمد نور-محمد شهاب-مرقص نبيل-العميد احمد فخامة-مارتن ادم-هشام خيرت- مروة محمود-احمد مشاوي-اسلام العباسي-اسلام بسيوني-ميدو الحر-بسام عبد النبي-مرتضي نبيل-مدحت بليزر وغيرهم
وعد ذلك تم إعلان نتيجة المسابقة حيث فازت بلقت ملكة جمال بنت النيل الموسم الخامس سارة مكي
والوصيفة الأولي آمينة سلامة الوصيفة الثانية نور فوزى وسفيرة الموضة رانيا ابراهيم وسفيرة الموضة يوستينا ثروت والتوب موديل ناردين عادل وهايدى محمد
وقد انتهي حفل ختام مهرجان و مسابقة بنت النيل الموسم الخامس بتتويج الملكة والوصيفات
كما قدم الحاج صبري المصري صندوق هدايا للملكة والوصيفات من مصانع جني وان للملابس الكاجوال