مجلس الامناء إدارة غرب شبرا الخيمه التعليمية يمنح درع التميز لتعليم القليوبية الدكتور ياسر
علي تفعيل مبادرة امتحانات الشهاده الاعداديه ترم الان بدون تسريب
كتبت سمية امين
منح اليوم مجلس أمناء إدارة غرب شبرا الخيمه التعليمية والمدير التنفيذى لمجلس الاستاذ هشام العتموني و مدير إدارة غرب شبرا الخيمه درع التميز تعبيرا عن فرحة أولياء الأمور إدارة غرب شبرا الخيمه أن أبنائهم أدوا امتحانات الشهاده الاعداديه ترم اول بدون تسرب الامتحانات وهذا جعل أن لكل طالب أخذ حقه وتعبه خلال الترم الاول
معبرين عن فرحتهم وسعادتهم تجاه التعليم بالقليوبية الدكتور ياسر ووجميع العاملين معه مطبعة السرية بالمديرية لأجل وضع علامة مائية علي علي ورق أسئلة امتحان لأجل
معرفة من يقوم بتسرب الامتحان سواء إدارة أو لجنة من يفعل ذلك سوف يتخذ تجاه الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة
وأشار العديد الغفير من أولياء الأمور أن الفكرة الجديدة التي وضعها الدكتور ياسر محمود مدير المديرية التعليم بالقليوبية منعت تسرب امتحانات الشهاده الاعداديه التي كنا نعاني منها السنين السابقة أن طلابنا يحصلوا علي ورقة أسئلة امتحان قبل دخول لجنة بساعة واحدة ويتم حفظ الإجابة لأجل وضعها في ورقة الاجابات والبعض الآخر من طلاب يقوم وضع الورقة في جيبه الخاص ويخرجها أثناء دخوله اللجنة كل هذه المهازل تعبنا منها السنين السابقة
وكنا أولياء الأمور في حالة غضب واستياء بسبب ذلك أن يوجد طلاب
مجتهدين وطلاب لم يجتهدوا يحصلوا علي ورقة الإجابة قبل اللجنة هذا ليس منطقي ولا عدل
وإضافة ولي أمر أن نفسي أسلم علي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية واشكره الذى منح طلابنا تكافؤ الفرص لهم ومنع التسرب وحاربه بكل قوة ،