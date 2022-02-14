نيابة فارسكورتجري تحقيقاتها في واقعة ضبط نص كيلوشابووهيروين وسلاح ناري
كتب عبده خليل
تحقق نيابة فارسكور بدمياط ، فى واقعة ضبط مخدرات شابو وهيروين بحوزة تاجر مخدرات وسلاح ناري حيث أمرت نيابة مدينة فارسكور ، بتجديد حبس اكبر تاجر مخدرات تخصص في الاتجار في الشابو و الهيروين على نشاط واسع 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، حيث ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة تزن نص كيلوشابووهيروين وسلاح ناري واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال المتهم ويدعي سمير صبري شعبان ابو الفتوح القطة 38 عاما وشهرتة سمير القط ومقيم بمنطقة مساكن التجارة بمدينة فارسكور في الواقعة لسؤاله عن المشتركين معه في تكوين التشكيل العصابي، وكذلك عملية استلام وتخزين المواد المخدرة في أحد الاماكن المخجورة ومنزلة بقرية كفر ابو عظمة واعترف المتهم باشتراكه
مع بعض النساء الساقطات في الاتجار في الشابو المدمر و الهيروين وإعادة تصنيعه، من خلال إضافة كمية من المواد المخدرة المستحدثة عليه، وإعادة بيعه في الأسواق مرة أخرى تلقى اللواء حسام بدرة مساعد الوزير لامن دمياط ، إخطارا، من العميد ياسر مكرم مامور مركز شرطة فارسكور، بضبط تاجر من مروجي الشابو المخدر بمدينة فارسكور وتم العثور بحوزته على ٢٥٠ جرام من مخدر الشابو ، وبندقية خرطوش و 4 طلقات من ذات العيار وميزان حساس و222جرام هيروين و2هواتف محمولة للاتصال علئ زبائنه ومبلغ مالي 4200من متحصلات البيع ، مستهدفا تحقيق ثروة طائلة، لارتفاع الأرباح الناتجة عن الاتجار به، كما اعترف باستخدام البندقية المضبوطة بحوزته فى الدفاع عن نشاطه، من المترددين عليه، خاصة أن عملائه من المسجلين خطر والعاطلين وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.