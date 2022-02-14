محافظ دمياط تجرى جولة تفقدية تستهلها بمتابعة تجهيز موقف لسيارات الأجرة بطريق الدكتور مشرفة
أجرت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية استهلتها بمتابعة عملية تجهيز موقف بمحطة ركاب شرق الدلتا، لنقل خطوط “السيالة و العنانية و البصارطة” اليه، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفه “الترعة الشرقاوية”.
حيث تابعت “المحافظ” الأعمال الجارى تنفيذها لإعداد حارات دخول وخروج من وإلى الموقف و انشاء دورات مياه و أيضاً إنارة الموقف، وفى هذا السياق،، وجهت بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد..