فريق جمباز نادى بنها يشارك في مهرجان وزارة الشباب
شارك فريق الجمباز بنادى بنها الرياضى في فعاليات المهرجان الأول للمشى والمهرجان الترويحى للفتيات والذى أقيم بمحافظة القليوبية برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ونادى بنها الرياضى برئاسة الدكتور مصبح الكحيلى رئيس مجلس إدارة النادى وتحت اشراف إدارة الرياضة بمديرية الشباب بالقليوبية ممثلة في الكابتن محمد عزازى مدير إدارة الرياضة وكلا من الكابتن سها مشرقي والكابتن دكتورة نجوى عبد الرحيم مسئول الفرق والعروض الرياضية بمركز شباب المنشية.
حيث شارك فريق الجمباز في فعاليات المهرجان الترويحى الذى أقيم على ملاعب نادي بنها الرياضى عقب فعاليات مهرجان المشى بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور وليد الفرماوى ومحمد عبد المؤمن وكيلا المديرية وعددا من قيادات وزارة الشباب .
حيث تضمنت فعاليات المشاركة عروضا للفتيات المشاركات وهن لوجى وائل نبيل ويارا ياسر الجزار وحلا ياسر الجزار ومريم وليد ورقية احمد عيسي منها عروض تعبر عن حب الوطن والانتماء وذلك تحت إشراف الكابتن مشيرة نجيب احمد المدير الفني لفريق الجمباز بنادى بنها الرياضى والتى أشارت إلى أنهوتن اعداد برنامج لتأهيل تلك الفتيات بهدف المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والدفع بهن للفوز وتحقيق انجازات للنادى ولتلك الفتيات المتميزات .