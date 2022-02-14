عاجلمقالات الرأى
جعلوا للحب يوم عيد.. وتركوا للكره باقي الأيام
جعلوا للحب يوم عيد.. وتركوا للكره باقي الأيام
بقلم عزة مصطفى كسبر
لا يوجد دين قدس الحب والمحبين بقدر الٱسلام
هل تعرف ماهو الحب؟
الحب الحقيقي هو عهد ووعد صادق لا كذب ولا خداع لاغدر ولا خيانة ..
الحب هو أن تخاف الله فيمن تحب وتحرص عليه حرصك على أهل بيتك وأعز الناس إليك ، تحب له ماتحب لهم وتكره له ماتكره لهم ..
الحب مشاعر نقية غير ملونة برغبات دنيئة، احترام متبادل تضحية وعطاء ..
الحب أن تطرق الباب لا أن تتسلل من النوافذ لكي تبقى مرفوع الرأس لاتخجل من شيء أبداً وتجعل من تحب سعيداً فخوراً يتباهى بك وكأنه أمتلك الدنيا بكل مافيها ..الحب هو الألفة ورفع الكلفة هو أن تجد نفسك في غير حاجة للكذب،
وأن يُرفع الحرج بينكما، فترى نفسك تتصرف بطبيعتك دون أن تحاول أن تكون شيئا آخر
وأن تكون السَّكينة والأمان والطمأنينية هي الحالة النفسية كلما التقيتما……أن تصمتا أنتما الاثنان .. فيحلو الصمت
ويتكلم أحدكما .. فيحلو الإصغاء.
لسنا بحاجة ليوم للحب ، نحن بحاجة للإهتمام الذي لا يتلاشى بتغير الزمن ، للكتف الثابت الذي لا يميل ، الروح الطيبة التي تنشر المودة والرحمة أينما حلّت وارتحلت ، نحتاج من نخبره عن زلاتنا دون أن ينتقص منّا…و تبقى المودة والرحمة أعظم من الحب ..فالحب يولد معنا بالفطرة ..أما الرحمة والمودة فقليل من يتعلمها …نحن بحاجة للإحساس بالأمان.والأمان أعلى مرتبة من الحب …نحن بحاجة الصدق والوفاء كونوا للحب أوفياء….