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استغاثة مواطنة لمنال عوض رغم وجود رخصة من 30 عاما هندسة محلية عزبة البرج ترفض منحي نقل رخصة والدي لشخصي
استغاثة مواطنة لمنال عوض رغم وجود رخصة من 30 عاما هندسة محلية عزبة البرج ترفض منحي نقل رخصة والدي لشخصي
كتب عبده خليل
تبدلت الأحوال وحل محل الحياة الرغيدة أيام قاسية صعبة وتحولت سبع سمان إلى سبع عجاف فلا عمل ولا دخل بعدما أقعدها المرض وتكالبت عليها مطالب المعيشة حيث تعول 4 أسر تكبر فيها 7 اطفال في عمر الزهور هكذا هو حال شريهان عبد المنعم عبد القادر والتي طرقت كل أبواب المسؤولين بحثا عن حل لأزمتها التي وجدت نفسها بها وقالت شريهان أنا لا أطلب معونة أو صدقة من أحد كل ما أرغب فيه هو أن أحصل على حقوقي من الادارة الهندسية بمحلية عزبة البرج بنقل رخصة ابي الخاصة بالمخبز الخاص بي الي شخصي لاني الان انا المديرة المسئولة وانا الوريثة لة وذلك بناءا علي طلب مكتب التموين بالمدينة ، وتوجهت الي الصندوق الاجتماعي لنقل رخصة المخبز لي واعطاني احد الموظفين خطاب موجة لمحلية عزبة البرج لاستكمال نقل الرخصة حيث استندت الادارة الهندسية علي مكلفة من الضرائب العقارية ولم تستند علي سند الملكية او الرخصة الخاصة بي من عام 1994 واصدرو قرار ازالة للدور الثالث والذي تم بناءة منذ عام 1989وتم وقف نقل الرخصة بلا اي سبب وكل ما في الامر نقل الرخصة باسمي فقط لا غيروالرخصة مازالت سارية باسم والدي حيث ان المخبز يخدم منطقة التل ولا يوجد اي مشاكل تعوق المخبز واضافت شريهان بنبرة يملؤها الحزن اناشد الدكتوره منال عوض محافظ دمياط بالنظر إلينا بعين الرحمة والشفقة والرأفة بكبر سن والدتي التي تبلغ من العمر 70 عاما، ورفع الظلم عنها ورد حقها لها بالموافقة علي نقل الرخصة من اسم والدي رحمة الله علية الي شخصي