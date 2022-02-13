بالصور ،، محافظ القليوبية يستكمل الحملة المكبرة لازالة التعديات علي طريق مصر اسكندرية الزراعى
محافظ القليوبية يستكمل الحملة المكبرة لازالة التعديات علي طريق مصر اسكندرية الزراعي ويشرف علي ازالة 30 حالة علي مساحة 4 أفدنه وحرث الارض لاعادة زراعتها
الهجان: على مدار ثلاثة اسابيع ازالة 89 حالة على مساحة 11 فدان فى نطاق طريق مصر اسكندرية الزراعى بنطاق بنها
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للاسبوع الثالث على التوالي، استكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لازالة التعديات علي حرم الطريق الزراعي في نطاق المحافظة ضمن مجهودات الموجة 19 (المرحلة الثانية) لازالة التعديات حيث أشرف المحافظ علي ازالة عدد 30 حالة تعدي علي الأرض الزراعيه علي مساحة 4 أفدنة وتم حرث الارض بالكامل لالزام المتعدين بإعادة زراعتها مرة أخري وجاءت الحملة بحضور كل من اللواء/احمد عبد الرحمن مساعد مدير امن القليوبية لقوات الامن واللواء/خالد يسري مساعد مدير أمن القليوبية للوحدات والمهندس/ علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس/ حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية.
وقد تنوعت المخالفات التي تم إزالتها على الطريق الزراعي ما بين معارض سيارات و أكشاك حراسة ومنازل بالطوب الأبيض ومخازن وجمالون وأسوار حديدية وخرسانية و أرضيات إنترلوك وخرسانية، بالإضافة إلى تندات حديدية تم إنشاؤها بالمخالفة على الأرض الزراعية، وعلى حرم طريق مصر اسكندرية الزراعي حيث تمت الإزالة بشكل كلي.
ومن الجدير بالذكر أنه على مدار الاسبوعين الماضين تمت إزالة عدد 59 حالة بمساحة 7 فدان بحيث يصبح إجمالي ما تم إزالته 89 حالة بمساحة 11 فدان .
وأكد المحافظ خلال الحمله أنه تم إزالة الحالات المخالفة وتحرير محاضر فورية بها وإثبات أنه لا تعد الإزالة كلية الإ بعد عودة الأرض لطبيعتها، وذلك لإلزام المخالف بزراعة الأرض مرة أخرى وإزالة التشوينات المخالفة مشددا أن الإزالات مستمرة لاستعادة كل شبر تم التعدي عليه.
مضيفا إلى أنه لن يسمح بأي مخالفة على الأرض الزراعية خصوصا على حرم الطريق الزراعي وسيتم إزالة جميع التعديات على جانبي الطريق بجميع مدن وقرى المحافظة، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تصل إلى الحبس والغرامات المالية وفقا للقانون لتحقيق الردع العام واستعادة هيبة الدولة والحفاظ علي ثروة مصر القومية، وأنه لن يتم التهاون في أي تعديات تتم عن طريق التبوير أو البناء المخالف.
كما أكد المحافظ خلال الحملة أنه تم التنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بتخصيص المعدات اللازمة لحرث تلك الأراضي التي تم التعدي عليها، وإعطاء المخالفين مهلة لزراعتها وإلا سيتم تحرير محاضر تبوير واتخاذ الإجراءات القانونية فورا .