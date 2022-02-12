موسى ابوجليل فى ضيافة نائب رئيس وزراء المملكة الأردنية
متابعة رضا أبو راضي
استقبل السيد الوزير سمير الحباشنة وزير الداخلية ونائب رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية سابقاً، الأستاذ موسى ابوجليل أمين عام ملتقى الصداقة العربية الإفريقية بالقاهرة.
بحضور المستشار فارس الكندى رئيس الملتقى الثقافى اليمنى
وفى لقاء يسوده الود والأخوه من اجل مد جسور التعاون خاصة لما تمتاز به عمان والقاهرة ، حيث دار اللقاء حول أواصر العلاقات التاريخية بين القاهرة وعمان والتى تتسم بالإستمرارية والتطور ولا تزال متميزة، فالروابط التاريخية والمتآصلة بين الشعبين مثال عربي يحتذى به في العلاقات بين دول العالم ، وفي مختلف المجالات ، فالعلاقات المشتركة والمتبادلة بين مصر والأردن على جميع الأوجه ، لها تاريخ وجذور من الترابط والتماسك في السراء والضراء.
حيث تضمن اللقاء اهمية الوحدة العربية والتعاون العربى المشترك من اجل البناء والتنمية لما يعود ذلك بالنفع المباشر على الأمه العربية.
واشاد الحباشنه بالدور الذى يقوم به موسى ابوجليل فى التعاون العربى الإفريقى على الصعيدين الإقتصادى والثقافى.
وفى نهاية اللقاء تقدم ابوجليل بدرع الصداقة العربية الإفريقية للسيد الوزير سمير الحباشنه.
وفى نهاية اللقاء تقدم ابوجليل بدرع الصداقة العربية الإفريقية للسيد الوزير سمير الحباشنه ،