تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.. محافظ القليوبية يطلق إشارة البدء للمهرجان الأول للمشي للفتيات بمشاركة 7 محافظات من أمام ديوان عام المحافظة
تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أطلق صباح اليوم السبت عبد الحميد الهجان /محافظ القليوبية إشارة البدء للمهرجان الأول للمشي للفتيات بمشاركة 7 محافظات من أمام ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور/ سامح منصور رئيس الإدارة المركزية للتنمية الشبابية مندوبا عن وزارة الشباب والرياضة والدكتور/ محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والمهندس/علي عبد الستار رئيس مدينة بنها .
حيث استضافت القليوبية محافظات «القاهرة والغربية وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية والدقهلية والإسكندرية» وذلك في مهرجان
المشي الأول للفتيات والمهرجان الترويحي والذي يهدف إلى دعم رياضة الفتيات ومشاركتهن في الأنشطة الرياضية وإشراكهن في كافة الأنشطة الرياضية دعما لصحتهن، بالإضافة إلى جعل ممارسة الأنشطة الرياضية للمرأة أسلوب حياة ، وتوطيد أواصر الصداقة والمحبة بين المشاركات من جميع المحافظات .
وقد بدأت فعاليات المهرجان من أمام ديوان عام المحافظة حتى حديقة صقلية بمشاركة 4٠٠ فتاة من كافة المحافظات تعبيرا عن حق الفتاة في
ممارسة الرياضة تليها أنشطة ترويحية بنادي بنها الرياضي تشارك فيها الفتيات في الألعاب الرياضية المختلفة، وفي نهايه الحفل يتم توزيع جوائز على المشاركين.
وقد رحب المحافظ باستضافة الفتيات من تلك المحافظات على أرض القليوبية مؤكدا على دعمه الكامل للرياضة، مشيرا إلى أن المهرجان يهدف لتشكيل فكر جديد ونشر ثقافة المشاركة الرياضية للفتيات وأنهن قادرات على التمثيل الرياضي المشرف .
وأكد المحافظ دعم المحافظة لتلك الفاعليات لبناء جيل من الشباب والفتيات قادر على التحدي والعطاء لاستكمال مسيرة التنمية في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن سياسة وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعتبر الرياضة أحد أهم عوامل تقدم الشعوب ورقيها وتشهد الوزاره طفرة غير مسبوقة في الأنشطة والبرامج المقدمة للفتاة والمرأة من خلال مشروعات وبرامج الإدارة المركزية للتنميه الرياضية.