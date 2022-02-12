الرئيس على ناصر رئيس جمهورية اليمن الأسبق يشيد بدور موسى ابوجليل
متابعة رضا أبو راضي
استقبل السيد الرئيس على ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الأسبق الأستاذ موسى ابوجليل أمين عام ملتقى الصداقة العربية الإفريقية والمدير التنفيذى لمؤسسة أراب أفريكان للدراسات الإقتصادية والثقافية وبحضور السفير على محسن حميد، وكيل وزارة الخارجية اليمنية وبحضور المستشار فارس الكندى رئيس الملتقى الثقافى اليمنى.
فى لقاء يسوده الود والأخوه من أجل مد جسور التعاون خاصة لما تمتاز به العاصمة المؤقتة عدن والقاهرة ، حيث دار اللقاء حول أواصر العلاقات التاريخية بين القاهرة وعدن والتى تتسم بالإستمرارية والتطور ولا تزال متميزة، فالروابط التاريخية والمتآصلة بين الشعبين مثال عربي يحتذى به في العلاقات بين دول العالم ، وفي مختلف المجالات ، فالعلاقات المشتركة والمتبادلة بين مصر واليمن على جميع الأوجه،لها تاريخ وجذور من الترابط والتماسك في السراء والضراء.
والجدير بالذكر ان جمهورية اليمن شهدت فى عهد الرئيس تطورات عديدة لاسيما فى كافة المجالات ولذلك انتخب على ناصر محمد رئيساً لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لفترتين رئاسيتين.
ومن جانبه أشاد الرئيس على ناصر بالدور الذى يقوم به موسى ابوجليل من اجل التعاون بين الشعوب العربية والإفريقية لما يعود بالنفع المباشر على بلداننا العربية والإفريقية.