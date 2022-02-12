الدقهلية تحتفل بعيدها القومي بالموافقة علي مقترح ملتقي شباب بيحب مصر بتسمية شوارع مدينة الفيروز باسماء أعلام الدقهلية

كتب أحمد عبد الرحمن

في إطار إحتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي

و الذي يوافق ذكري أنتصار شعب المنصورة علي الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا و ذلك في يوم 8 فبراير عام 1250 م

و قد قام ملتقي شباب بيحب مصر بالإحتفال بطريقة مبتكرة

حيث قاموا بتقديم مقترح للسيد المحافظ بتسمية شوارع منطقة كاملة و هي مدينة الفيروز التابعة لحي غرب المنصورة بأسماء أعلام الدقهلية

و صرح أحمد عبد الرحمن منسق عام ملتقي شباب بيحب

إحتفالنا بأعياد الدقهلية

إحتفال مختلف و أحتفال علي أرض الواقع

إحتفال يبرز مكانة الدقهلية

من خلال تكريم و تسليط الضوء علي ابناء الدقهلية المتميزين

فقد أكرمنا الله

#وأحتفل_ملتقي_شباب_بيحب_مصر#

بعد مارثون طويل بدء منذ عام 2015

تم بحمد الله ثم بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة و بحي غرب المنصورة

تم تسمية عدد 21 شارع بمدينة الفيروز بمدينة المنصورة

و تم تسمية الشوارع باسماء أعلام الدقهلية

المتميزين في كافة المجالات

و أضاف أحمد عبد الرحمن أنه تم تسمية شوارع بأعلام في شتي المجالات

ففي #مجال_الدين تم تسمية شوارع باسماء

الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

الشيخ سيد النقشبندي

الشيخ نصر الدين طوبار

الشيخ جلال الدين السيوطي

في #مجال_العلوم تم تسمية شوارع باسماء

عالم الجلوجيا البارز د. فاروق الباز

عالم الوراثة د. أحمد مستجير

رائد زراعة الكلي د. محمد غنيم

د. فرحة الشناوي

في #مجال_التاريخ تم تسمية شوارع باسماء

عالم الأثار الشهير د. سليم حسن

صاحب موسوعةتاريخ الأندلس د. محمد عبد الله عنان

في #المجال_العسكري تم تسمية شوارع باسماء

الشهيد إبراهيم الرفاعي

البطل حسن طوبار

اللواء محمد عبد السلام المحجوب

في #مجال_الفكر_و_الأدب تم تسمية شوارع باسماء

ابو التعليم المصري علي باشا مبارك

استاذ الجيل أحمد لطفي السيد

الأستاذ أنيس منصور

الأستاذ أحمد حسن الزيات

في #مجال_السياسة تم تسمية شوارع باسماء

رئيس مجلس الأمة محمد حسين باشا هيكل

رئيس مجلس الشعب د. محمد كامل ليلة

الزعيم الوفدي فؤاد باشا سراج الدين

في مجال الهندسة تم تسمية شارع باسم

شيخ مهندسي السدود و الري م. أحمد عبده الشرباصي

و أضاف أحمد عبد الرحمن

هكذا رأينا أن يكون الأحتفال بالدقهلية و ابناؤها

أحتفال يليق بالدقهلية و بما قدمه أهلها في شتي المجالات للإنسانية باسرها

فشكرا لكل هؤلاء الأعلام علي ما قدموه

و شكرا لكل من قام بالمساعدة علي أن تري تلك الفكرة النور