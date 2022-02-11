راس البر تستعد لعيد الحب بكورنيش النيل ومنطقة اللسان
كتب عبده خليل
من كل عام يحتفل العالم بـعيد الحب أو ما يعرف عالميا باسم الفالنتاين وينتظر المحبون هذه المناسبة للتعبير عن حبهم حيث تستعد مدينة راس البر التابعة لمحافظة دمياط المئات من المحبين للاحتفال بعيد الحب، الموافق يوم 14 فبراير من الشهر الحالي ، وبالطبع سيكون مكان الاحتفال هو الأكثر بحثاً بمناسبة هذا اليوم، خاصة تلك الوجهات الرومانسية لقضاء يوم حافل، وأمسيات رائعة. وهناك الكثير من التحضيرات التي تستعد لها مختلف الوجهات في راس البر، لاستقبال الشريكين في يوم الفالنتاين، ما بين المطاعم، والفنادق، وغيرها من الوجهات المختلفة، وأبرزها، للاحتفال بالفالنتاين منطقة اللسان خاصة منطقة مياة البحر المتوسط المالحة بمياة النيل ثم يتم التفرقة باذن الله سبحانة وتعالي وتعد منطقة اللسان برأس البر واحدة من أجمل بقاع الأرض التى ذكرها الله فى كتابة الكريم بقوله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخا لايبغيان وتشهد هذه المنطقة على عظمة الخالق عز وجل فى التقاء مياه النيل العذبة مع مياه البحر المالحة ويوجد أيضا منطقة بوغاز عزبة البرج مجرى دخول وخروج سفن الصيد التابعة لاسطول صيد عزبة البرج. وتمثل رأس البر اشبة بالمثلث راسة فى منطقة اللسان وقاعدة عند منطقة شارع 107وتارة اخري الجلوس علي الصخور رغم برودة الجو والتصوير سلفي كما يوجد مكان اخر وهو منطقة الجربي الموازية لمدينة عزبة البرج حيث يتم ركب مركب الحسكة الطاير بمياة النيل كما يوجد بعد الفنادق المشهورة والبعض الاخر توجة الي احتفالات السمر والبهجة في رحلات نيلية ، والتي تزينت بالأنوار والمصابيح الملونة، وتتجول في النيل ذهابا وإيابا، بما تحمله من نسمات الهواء، إضافة إلى حفلات السمر الغنائية أعلى سطح المركب المصاحبة مكبرات الصوت الدي جي والفرق الغنائية، حيث تجتذب المتزوجون حديثا بالاضافة الي المخطوبين ، إضافة إلى ظاهرة اجتذاب العرسان