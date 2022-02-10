بالصور.. سوار زيتوني: «زواج بالحلال» خطوة جديدة في مشواري الفني بالدوحة
كتب/ عمرو محيي الدين
اعربت الفنانة التونسية سوار زيتوني عن سعادتها بالمشاركة في العرض المسرحي «زواج بالحلال» والذي يحقق صدى واسع بعد تقديمه على مسرح الدراما بكتارا.
المسرحية بطولة: محمد حسن، ناصر محمد، هيا الشعيبي، فيصل رشيد، ابراهيم العقيدي، احمد العقلان، زينب العلي، ياسمين ابراهيم، سماح السيد، منتج فني رنا الحلاق، مستشار فني عاصم المنياوي، انتاج شركتي: «تذكار» للشيخ فالح آل ثاني و«الحصن» للمنتج عبد الناصر القحطاني، تأليف سعد دهش، ومن إخراج طالب الدوس.
وصرحت الفنانة سوار ان العرض يعتبر خطوة جديدة في مسيرتها الفنية الصاعدة نحو تحقيق طموحها، خاصة بعد نجاح المسرحية والتي من المقرر استمرارها هذا الاسبوع بعد الاقبال الجماهيري الكبير لدرجة اننا قدمناها في عرضين بنفس الليلة وهذا يدل على تعطش الجمهور القطري والخليجي لعودة المسرح رغم جائحة كورونا.
واضافت سوار انها تلعب شخصية فتاة دلوعة تحب الفاشون وارتداء الماركات وتحمل نفس اسمها سوار، وترغب بالزواج ومن صفاتها الهدوء والدبلوماسية، وقالت ان ابرز مشاهدها خلال «زواج بالحلال» مع نجما الكويت: هيا الشعيبي و احمد العونان، حيث جمعتهم مشاعر طيبة سواء في البروفات او اثناء العرض.
ووجهت سوار الشكر للشيخ فالح آل ثاني والمنتج عبد الناصر القحطاني على ثقتهما ودعمهما الدائم لها منذ التعاون الاول مع شركة تذكار في اعمال تلفزيونية عديدة منها مسلسل «خف علينا» ولكن هذه المرة تعتبر التجربة الاولى في مجال المسرح.
وذكرت سوار انها التقت من قبل مع المخرج طالب الدوس وعملت معه في اكثر من عمل من اخراجه منها مسرحية «اللوحة»، وكمؤلف مثلت كلامه بمسرحية «خرابة خمس نجوم» في بدايتها، و مؤخرا في مسلسل «العمر مرة» كضيفة شرف.
واشارت الفنانة سوار زيتوني الى تطلعها للعمل في مصر فهي هوليوود الشرق الاوسط وهناك اكثر من عرض تفكر فيه حاليا وقريبا ستكون بالقاهرة وصولا لمرحلة النجومية، خاصة بعد ان عملت في دول خليجية اخرى غير قطر، مثل الكويت والتي شاركت بها العام الماضي بفيلم سينمائي كوميدي بعنوان «مينون ومناخوليا» من اخراج حسن سراب.
الجدير بالذكر ان الفنانة سوار زيتوني هي ابنة حارس المرمى التونسي «بوبكر الزيتوني» فمن أبرز المباريات التي شارك فيها مباراة تصفيات كأس العالم 1998 أمام مصر، ومع عمله مدربا للحراس في نادي الوكرة القطري، جاءت «سوار» لقطر بعد انهائها الدراسة في كلية مضيفات الطيران بتونس، وعملت كموديل وعارضة ازياء واحترفت مجال التمثيل منذ عام 2013 بداية من مسرحية «الطنبورة» والتي شاركت في المهرجان المسرحي الرابع للشباب.