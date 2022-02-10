باستثمارات 25 مليار جنيه
“كابيتال ميد” تكشف تفاصيل بروتوكول التعاون مع “الرعاية الصحية” بعد توقيعه بجامعة بدر بالصور
كتبت هدي العيسوي
وقع اليوم الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية “كابيتال ميد”، والدكتور الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بروتوكول تعاون مشتركا؛ لتبادل الخبرات الفنية والعلمية فى مجال الرعاية الصحية بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منها، وجاء التوقيع في حضور الدكتور فوزى تركى رئيس جامعة بدر فى القاهرة، والدكتور محمد سليمان أمين عام جامعة بدر وعضو البرلمان وأحد المساهمين فى شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية “كابيتال ميد”، الدكتور عمرو الإتربى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتعاون الدولى، والدكتور فريد محرم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمستشار الإقتصادى.
أضاف الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية “كابيتال ميد”، أن البروتوكول يهدف إلى تبادل المعلومات والدراسات والتقارير بين كل من “كابيتال ميد” والهيئة العامة للرعاية الصحية والمتعلقة بالموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى مجال العلوم الطبية وتقديم الرعاية الصحية من خلال “المدينة الطبية” التى تمتلكها إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية في مدينة بدر على طريق السويس وأمام “الحى الحكومى” فى العاصمة الإدارية مباشرةً.
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية “كابيتال ميد”، أن مشروع المدينة الطبية “كابيتال ميد”، تكلفته “25 مليار جنيه”، ويوفر (15) ألف فرصة عمل عند اكتمال جميع مراحله، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال العام المقبل (2023).
أفاد الدكتور حسن القلا، أن المشروع يشمل (16) مبنى بسعة 4 آلاف سرير وهو عبارة عن: “مستشفى جامعى سعة (375) سريرا لكل التخصصات، ومجمع عيادات بعدد (170) عيادة تخصصية مختلفة، ومستشفى للتأهيل وجراحات التجميل والتعافى، ومستشفى متقدم لعلاج الإصابات والحوادث، ومستشفى للطب الشخصى المتقدم، ومستشفى لنقل وزرع الأعضاء، ومعاهد طبية فى مختلف التخصصات الصحية، ومركز محاكاة متقدم للتدريب وللتعليم الصحى والطبى المستمر، ومستشفى افتراضى، 11 مستشفى تخصصيا، محطة خدمات مركزية، مبنى التحكم والإدارة، مركز لرعاية المسنين وللرعاية الطبية والصحية طويلة الأمد، فندق، مول ومركز تجارى”.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية “كابيتال ميد”، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار الرؤية التى تنتهجها الدولة المصرية؛ لرفع كفاءة المنظومة الصحية فى جميع المنشآت الطبية بجميع محافظات الدولة، وتحقيق “رؤية مصر 2030” فى النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة؛ لجميع المواطنين المصريين والأجانب من خلال السياحة العلاجية.. موضحاً أنه يوجد 10% من إجمالى “الأسِرَّةٌ الطبية” مخصص للعلاج المجانى لغير القادرين، وستتكفل به “الجمعية الخيرية” التى أنشئت من قبل المؤسسين لـ”شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية”.
فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه سعيد بوجوده بـ”جامعة بدر” فى القاهرة هذا الصرح التعليمى الكبير والتى توجد بها منشآت طبية وصحية على أعلى مستوى بجانب “المدينة الطبية” التى تم تصميمها بأعلى المعايير العالمية.. مؤكداً أن خريجى “جامعة بدر” فى مجلات العلوم الطبية وإدارة المنشآت الصحية سيكون لهم دور هام جداً خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع “الهيئة العامة للرعاية الصحية”، من خلال منشآتها أو الدورات التدريبية التى ستقدمها لخريجى جامعة بدر فى الجمهورية الجديدة التى دشنها رئيس الجمهورية.
أفاد الدكتور أحمد السبكى، بأنه سعيد بتوقيع بروتوكول مع “شركة المصريين للرعاية الصحية” والتى تمتلك أكبر مدينة طبية فى “إفريقيا، والشرق الأوسط” تبنى بسواعد وتمويل مصرى وبمواصفات وخبرات أكبر المكاتب الإستشارية فى العالم، وتتميز بقربها مباشرة من العاصمة الإدارية الجديدة.. مشيراً إلى أنه ستكون عنوان لسياحة العلاجية فى “إفريقيا والشرق الأوسط، والعالم”، ونشرف أننا كهيئة تمثل ذراع الدولة المصرية فى تقديم الرعاية الصحية لكل المصريين تحت مظلة “التأمين الصحى الشامل”، بأنه سكيون لنا دور كبير فى نقل الخبرات الخاصة بالتشغيل فى المدن الطبية بما تمتلكه الهيئة من كوادر عالية فى مجال الرعاية الصحية.
قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الشكر لكل الحضور من قيادات جامعة بدر و الهيئة العامة للرعاية الصحية ورموز الرعاية الصحية والطبية من الموجودين أثناء توقيع البروتوكول ومنهم عمداء الكليات فى الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والشخصيات العامة، ورجال الصحافة والإعلام الذين حضروا جولة زيارة “المدينة الطبية” وتوقيع البروتوكول فى الحرم الجامعى بـ”جامعة بدر” فى القاهرة.
فى نهاية اللقاء، قدم الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية “كابيتال ميد”، درع جامعة بدر للدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على جهوده فى رفع شأن الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين.