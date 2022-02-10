«الثورة الرقمية» لإدارة الأزمات والكوارث

كتب-ياسرصحصاح

مما لا شك فيه أنه لا غنى – في عصرنا الحالي – عن وجود منظومة لإدارة الأزمات والكوارث في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء؛ حيث تتجلَّى أهمية إدارة الأزمات والكوارث على المستويات المختلفة سواء على مستوى الدول أو على مستوى الكيانات والمؤسسات، وتعكس هذه المنظومة قدرة الكيانات المختلفة على مدى استجابتها للأزمات المختلفة والكوارث بمرونة وكفاءة، والخروج منها بأدنى الخسائر البشرية والمادية الممكنة.

فعلى سبيل المثال، وعلى مدى العقد السابق حتى عام 2019، كان هناك في المتوسط (354) كارثة، و(68) ألف حالة وفاة، و(210) ملايين شخص متضرر، بالإضافة إلى خسائر تُقدر بنحو (153) مليار دولار على مستوى العالم. ومع تفاقم الأزمات والكوارث خلال العامين السابقين لاسيما في ضوء الآثار الحادة للتغير المناخي، أصبح تطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث أمرًا لا مفر منه.

وجدير بالذكر هنا أن منظومة إدارة الأزمات والكوارث تشهد تحولًا جذريًّا خاصة مع انتشار التقنيات الحديثة؛ فقد أدى الانتشار السريع للبنية التحتية الرقمية والأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات إلى وضع الأساس لتطبيق التقنيات المتقدمة لإدارة الكوارث؛ حيث يمكن لهذه التقنيات المتطورة نشر المعلومات المهمة بسرعة أكبر، وتحسين فهم أسباب الكوارث، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، وتقييم الأضرار بطرق جديدة. وكل ما سبق، من شأنه أن يسهم في تحسين الوعي بالأزمة باستخدام أدوات جديدة تزوِّد مجتمع الأزمات فهمًا أوضح لمدى الضرر، وتحديد أولويات الموارد من أجل استغلالها بالشكل الصحيح.