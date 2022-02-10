استجابة محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان للمواطنين بكفرشكر
السيد يوسف
تغير خط مياه الشرب المتهالك والمصنوع من الاسبستوس المضر بصحة المواطنين بطول ٢ كيلو متر بقطر ٨بوصة بخط جديد من البلاستيك المتوافق مع للاشتراطات الصحية والبيئية بمنطقة مساكن كورنيش النيل خلف مستشفى كفر شكر المركزي بمدينة كفرشكر .
استجاب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لطلب المواطنين بضرورة تغير خط مياه الشرب المتهالك وذلك قبل البدء في اعمل رصف المنطقة نظرا لوجود اعطال متكررة بالخط والتى تصل إلى مرتين كل شهر ، وذكرت المواطنين فى طلبهم أن ضرورة التغير تأتي فى الحفاظ على المال العام للدولة ، وصحة المواطنين من ناحية أخرى .
ومن جانبه أكد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان أنه فى حال ورود طلب المواطنين قام بمخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بضرورة تغير الخط حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، وعلى صعيد متصل قام بوقف أعمال الرصف بمنطقة مساكن كورنيش النيل خلف مستشفى كفر شكر بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال تغير خط مياه الشرب المتهالك .
وقال المهندس مصطفي مجاهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية تم عمل مناقصة عامة وتم إرساء الأعمال على مقال الأعمال، مؤكدا أن بدأ الأعمال خلال الأيام المقبلة ، مشيرا إلى توفير عدد ٨ كيلومتر مواسير المياه البلاستيكيه المتوافقة مع للاشتراطات الصحية والبيئية لمدينة كفرشكر بشكل كامل وتصحيح المسار فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
ووجهت المواطنين الشكر لمحافظ القليوبية عبدالحميد الهجان على سرعة الاستجابة لتشكيل لجنه مكبرة لبحث الشكوى وتنفيذ ما جاء بطلبهم على الوجه الأمثل حرصا منه على صحة وسلامة المواطنين .