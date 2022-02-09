منح أهم جائزة رقمية في العراق للدكتور نوفل ابورغيف
كتبت ساهرة رشيد
تصوير : أدهم يوسف
إنطلقت فعاليات المنتدى الوطني للتواصل الرقمي تحت عنوان( نحو تحوّل رقمي عراقي حقيقي ومنظم في المجالات الحيوية)
وبحضور نخبة العراق من رؤساء التحرير والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة والمنظمات المدنية
بإدارة د.صفد الشمري وبشراكة استراتيجية بين منصة التواصل الرقمي وشركة الوفير للتسويق الالكتروني والتدريب والتطوير، وبرعاية نادي الصيد العراقي ومعهد التطوير النيابي في مجلس النواب ومجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات وعدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم الاستاذ احمد عبد المجيد رئيس تحرير جريدة الزمان والاستاذ باسم الشيخ رئيس تحرير جريدة الدستور والدكتور طه جزاع ، والمستشار د.احسان الشمري وممثلي وزارات الداخلية والتربية والاتصالات وعدد من الصحفيين الرواد والاكاديميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من القنوات الاعلامية على قاعة بغداد في نادي الصيد العراقي .
وفي كلمته مع بدء
أعمال المنتدى الرقمي أوضح د.ابورغيف إنَّ وزارة الثقافة والسياحة والآثار معنية بشكل رئيس وأساسي بدعم جميع البرامج الرامية إلى تعزيز قواعد التسويق المجتمعي الفاعل للاستخدام الرقمي الرشيد لكونها الوزارة الاقرب الى هذا الفضاء مشيداً بالدور النوعي المسؤول الذي يعبأ به د.صفد الشمري تطوعاً واستشعاراً منه لأهمية هذا الجانب الدقيق في حياة المجتمع العراقي بأنساقه ومستوياته المتعددة ، مشيرًا الى ان انعقاد هذا الملتقى النوعي يسهم بشكل لافت في بلورة منظومة الفضاء الرقمي للنهوض بتحول رقمي عراقي حقيقي ومنظم في المجالات الحيوية المختلفة .
وأكد وكيل وزارة الثقافة ان العراق يتفاعل بشكل هائل ومتفوق بالقياس الى بقية دول العالم في جميع مناحي الحياة وأشكالها الثقافية والتربوية والسياسية داعيًا الدوائر والنخب الإعلامية لدعم المؤسسات المختصة بالمجال الرقمي لأنه يشكل نسقًا تداولياً ثقافياً ومعرفياً ومجتمعياً مؤثراً يقف في صدارة عالم اليوم، معرباً عن حرصهِ شخصياً وحرص وزارة الثقافة على ادامة التعاون والتنسيق مع المؤسسات المهتمة والمعنية بهذا الجانب من خلال إقامة الندوات التفاعلية والحلقات النقاشية والبحثية وصولا الى مخرجات تطوير حقيقية ليكون القادم أكثرَ ثراءً ورصانةً وليطلع المتابعون في العالم على حجم الدور الذي يبذله المختصون باللغة الرقمية في العراق .
من جانبه ثمن د.صفد الشمري رئيس مجلس إدارة المسار الرقمي العراقي التفاعل السريع والتواصل الذي أبداه د.نوفل ابورغيف في دعم برامج المسار الرامية إلى إحداث قواعد التسويق المجتمعي الفاعل للاستخدام الرقمي المحلي الرشيد مضيفًا أن إدارة المجلس وبناءً على متابعاتها ورصدها وتقييمها الدقيق والمتواصل قررت وللمرة الاولى منح أهم جائزة رقمية في العراق للدكتور نوفل ابورغيف وهي(جائزة الابداع الرقمي العراقي 22) لإسهاماته الكبيرة في استثمار وتوظيف دوره متعدد الوجوه، وانشطته ومهامه المتعددة والحثيثة في تعزيز ثقافة بناء الدولة الى جانب حضوره الإيجابي المميز في المجال الرقمي بما يعزز رسائل الدور الاعلامي الرسمي في العراق ويعيد رصانته الى الاذهان.
وفي نهاية الحفل الذي شهد جلسة حوارية ضمت عدداً من الشخصيات المتخصصة في الاعلام والاتصالات والاكاديميين والناشطين في هذا المجال تم منح الدكتور نوفل ابورغيف “جائزة الابداع الرقمي العراقي 22″واستجابةً لرغبة ادارة الملتقى تولى ابورغيف تقديم الجوائز والشهادات التقديرية وتقليد قلادة الملتقى للمشاركين المتميزين والفائزين في هذا المجال بإسم مجلس ادارة المسار الرقمي .