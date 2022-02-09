الأجهزة التنفيذية بحى المناخ تنفذ إزالة فورية لبناء مخالف بشارع أسوان والبلدية بمنطقة العرب القديم بنطاق حى المناخ
قامت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ بقيادة السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
بتنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف بشارع أسوان والبلدية بمنطقة العرب القديم بنطاق حى المناخ
وكانت الإدارة الهندسية والتنظيم بالحى قد رصدت قيام أحد المواطنين بإقامة بناء مخالف مكون من دور أرضى والشروع فى عمل صبة لإقامة دور أول بشارع أسوان والبلدية بنطاق الحى
وقامت اللجنة المشكلة من م. سكرتيرة الحي وم. مديرة الشئون الهندسية والقيادات بالحى وفريق العمل بالإدارات المعنية بالحى بوقف الأعمال وتنفيذ إزالة فورية للبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفة
تأتى هذه الأعمال فى إطار المتابعة اليومية والمرور المستمر الذى تقوم به الإدارة الهندسية بالحى لرصد كافة المخالفات والتعديات بكافة المناطق بنطاق الحى واتخاذ الإجراءات القانونية والفورية لإزالة المخالفات ،