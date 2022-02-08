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بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة اشغالات بميدان المؤسسة لتيسير حركة المرور

بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة اشغالات بميدان المؤسسة لتيسير حركة المرور

بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية. اللواء عبد الحميد الهجان بعمل حملات اشغالات وضبط للشارع الشبراوي وتيسير حركة المواطنين قام السيد اللواء.سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه يرافقه السادة نائبي رئيس الحي الدكتور مجدي البكري والمهندس ايهاب مهدي حملة اشغالات مكبرة من مديرية أمن القليوبية والمتابعة الميدانية والاشغالات وإدارة النظافة تم شن الحملة علي ميدان المؤسسة وكباري المشاه وإزالة جميع الباعة الجائلين وتحرير 50محصر أشغال وضبط 150فرش باعة جائلين وإزالة 65لوح إعلانات مخالفة وتحرير محاضر بهم وسيستمر الحملات لإزالة أي معوقات تعيق حركة سير المواطنين

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