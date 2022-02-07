ينظم راديو كاسيت مهرجان لطلبة كلية الآداب قسم اعلام
كتب وائل الديري
جاري التجهيز لمهرجان راديو كاسيت يوم 18 بالشهر الجاري ويكون من أكبر المهرجانات من نوعها ويحضر المهرجان لفيف من الشخصيات الهامة والاعلاميين والصحفيين والمهتمين بالإعلام و بالشباب الصاعد وهو من أولى اهتمامات الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
راديو كاسيت هو محطة إذاعية تقدم محتواها على السوشيال ميديا هدفها مخاطبة كل من يهتم بالعمل الإعلامى و التقديم الإذاعى و تحقيق حلم الموهوبين أن يكون لهم برنامج إذاعى خاص بيهم بأحدث الأجهزة و التقنيات الإذاعية و طرح قيادات إذاعية شابة قادرة على مواكبة عجلة التنمية التى تشهدها البلاد حاليا تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
بدأ راديو كاسيت فى عام 2017 قام بتأسيسه مجموعة من الشباب عندما كانوا طلاب فى قسم الإعلام كلية الآداب جامعة عين شمس ، تقاسموا المهام بينهم بين معدين برامج و مذيعين و الأعمال الإدارية و الفنية فبدأوا بأدوات بسيطة لاب توب و ميكرفون .
بعد أول موسم لهم فى 2017 تخطى عدد متابعينهم 20 الف شخص مما دفعهم على تطوير مشروعهم لمساعدة و دعم كل من يهتم بالمجال الإذاعى من خلال الممارسة العملية.
واجهتهم مشكلات مادية لتطوير مشروع راديو كاسيت ، ف قاموا بتأسيس صندوق تمويل من مصورفهم الشخصى ف أستطاعوا خلال الموسم الثانى بتأجير أستوديو خاص بيهم لتسجيل برامجهم بشكل احترافي و تحت أيدى متخصصين من الهندسة الصوتية بالإضافة لورش عمل فى التقديم الإذاعى يقدمونها لطلبة كليات إعلام و كل من يهتم بالمجال الإذاعى.