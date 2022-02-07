الهجان يقوم بجولة على الطريق الزراعي بنطاق بنها وطوخ لمعاينة الأراضي الزراعية التي تم تبويرها
الهجان يقوم بجولة على الطريق الزراعي بنطاق بنها وطوخ لمعاينة الأراضي الزراعية التي تم تبويرها أو إشغالها تمهيدا لشن حملة مكبرة لإزالتها واستعادتها كأرض زراعية مرة أخرى.
المحافظ يضبط جرار زراعي وتروسيكل يلقيان الرتش والقمامة بأراضي زراعيه على طريق مصر اسكندرية الزراعى ويوجه بتحرير محاضر فورية للمخالفين
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في اطار جهود محافظة القليوبية ضمن أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، فقد أجرى عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية جولة تفقدية على طريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مدينتي بنها وطوخ وذلك لمعاينة الأراضي الزراعية التي تم تبويرها أو إشغالها في غير النشاط الزراعي، حيث تم حصر عدد 32 حالة وجاري التجهيز لحملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لإزالتها فورا واستعادة زراعتها مرة أخرى .
وخلال الجولة أكد المحافظ أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وإلزامهم برفع الرتش الموجود بها على نفقتهم، وإلزامهم بزراعتها مرة أخرى وعودتها إلى طبيعتها، مطالبا أيضا بإزالة الإشغالات الموجودة سواء كان معارض سيارات أو مخازن خردة أو أي أنشطة أخرى غير زراعية مشددا أن الحملة المكبرة التي تم تجهيزها سوف تتعامل مع كافة الاشغالات والتعديات الموجودة على حرم الطريق.
ويناشد الهجان اصحاب معارض السيارات والمخازن الخردة المخالفة بازالتها بمعرفتهم قبل البدء فى شن حملة الازالة من قبل المحافظة والتى ستتم خلال الايام القليلة القادمة
وفى هذا السياق فقد وجه المحافظ السيد رئيس المدينة بالمتابعة الميدانيه وضبط أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في الحال، وفى هذا النحو أثناء الجولة ضبط الهجان جرار زراعي وتروسيكل يلقيان الرتش بقطعة أرض على الطريق الزراعي حيث تم التحفظ على الجرار والتروسيكل وصاحبهما لتحرير المحاضر اللازمة.