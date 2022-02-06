انطلاق مبادرة “أطباء الحضارة” بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للسياحة
كتب_عماد خطاب
انطلقت اليوم مبادرة “أطباء الحضارة” بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للسياحة فعالياتها بهدف زيادة الوعي الاثرى والثقافي وتأهيل طلبة الآثار والإرشاد السياحي والمهتمين بتاريخ مصر ،
حيث بدأت الزيارة بمجمع الأديان الذى يعد نموذج لتجسد الثلاث أديان علي أرض مصر مما يدل على تسامح الشعب المصرى طوال عقوده التاريخية،
وقد قام الأكاديمي الأستاذ علي يحيي “نائب رئيس مجلس إدارة أطباء الحضارة” بتقديم الجولة حيث عبر المشاركين في الزيارة علي مدى الاستفادة من الشرح والجولة.