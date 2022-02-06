المنتجة شهد رمزي في ضيافة الانفلوينسر علي عثمان على The Talk””
كتب: عمر عبد الرؤوف
حلت المنتجة شهد رمزى ضيفا على منصة The Talk بانستجرام مع الانفلوينسر علي عثمان خلال لقاء عبر الفيديو كونفرنس، ضمن سلسلة من اللقاءات التى يجريها علي عثمان مع رموز المجتمع والمشاهير والمؤثرين لتسليط الضوء على النماذج الناجحة الايجابية الناجحة ونقل خبراتهم وتجاربهم إلى الجمهور.
وأكدت شهد رمزي أنه بالرغم من صعوبة مهنة الإنتاج إلا أن النجاح هو ما يشعرها بمتعة العمل وشعورها بالرغبة في العطاء، موجهة نصيحتها لكل الفتيات أن يبحثن عن القدرات بداخلهن ويقمن باستثمارها على نحو جيد حتى يحققن أهدافهن، وكشفت عن مشروعها أيضا للميكاب بعد أن شرعت فيه خارج مصر، بالإضافة إلى تفكيرها في عمل مشروع للطعام في الفترة المقبلة أيضا.