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المنتجة شهد رمزي في ضيافة الانفلوينسر علي عثمان على The Talk””

المنتجة شهد رمزي في ضيافة الانفلوينسر علي عثمان على The Talk””

كتب: عمر عبد الرؤوف

حلت المنتجة شهد رمزى ضيفا على منصة The Talk بانستجرام مع الانفلوينسر علي عثمان خلال لقاء عبر الفيديو كونفرنس، ضمن سلسلة من اللقاءات التى يجريها علي عثمان مع رموز المجتمع والمشاهير والمؤثرين لتسليط الضوء على النماذج الناجحة الايجابية الناجحة ونقل خبراتهم وتجاربهم إلى الجمهور.

وأكدت شهد رمزي أنه بالرغم من صعوبة مهنة الإنتاج إلا أن النجاح هو ما يشعرها بمتعة العمل وشعورها بالرغبة في العطاء، موجهة نصيحتها لكل الفتيات أن يبحثن عن القدرات بداخلهن ويقمن باستثمارها على نحو جيد حتى يحققن أهدافهن، وكشفت عن مشروعها أيضا للميكاب بعد أن شرعت فيه خارج مصر، بالإضافة إلى تفكيرها في عمل مشروع للطعام في الفترة المقبلة أيضا.

وبسؤالها عن دخول مجال التمثيل قالت إنها خجولة جدا وترى أن مهنة التمثيل صعبة، مشيرة إلى حبها للخصوصية وأن تكون حياتها بعيدة عن الأضواء وتسليط الضوء عليها، ولا سيما ان حياة الفنانين أصبحت على المشاع مع انتشار السوشيال ميديا.

وأشادت المنتجة شهد رمزي بالفنانة ليلى زاهر قائلة: هي تركيبة نادرة تجمع بين جمال الملامح والكوميديا في نفس الوقت، وقامت بدورها بشكل ممتاز من خلال مسلسل في “بيتنا روبوت”.

حقق اللقاء ما يقرب من 50 ألف مشاهدة على انستجرام بعض ساعات من عرضه وسط تفاعل لرواد السوشيال الميديا.

جدير بالذكر أن شهد رمزي هي ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزى وشقيقة الفنان شريف رمزى، نشأت في عائلة فنية، وتعد من أصغر المنتجين، وحققت نجاحا كبيرا في فترة قصيرة كان آخرها فيلم “الخطة العايمة” عام 2020.

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