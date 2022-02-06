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“ابو سحلي “يكرم أعضاء لجنه المكتبات بكليه العلوم اسيوط

“ابو سحلي “يكرم أعضاء لجنه المكتبات بكليه العلوم اسيوط

 

وفاء محمد

كرم الدكتور عبد الحميد ابو سحلي عميد كليه العلوم باسيوط أعضاء لجنه المكتبات بكليه العلوم قسم الكيمياء.
وذلك بحضور كلا من
الدكتور عبد الحميد ابو سحلي عميد كليه العلوم، الدكتور محمد سيد رئيس مجلس قسم الكيمياء،حنان الغزاوي مدير إدارة المكتبات بكلية العلوم، واعضاء لجنه المكتبات
اكد ابو سحلي أن ” احد أهم وأحدث مكتبات كلية العلوم وواجهة التحول الرقمي هي مكتبة قسم الكيمياء ” لافتا النظر الي بدء كلية العلوم في الإستفادة من رؤية مصر ٢٠٣٠ لرقمنة المنتج المكتبي وهو ما تحظي به مكتبة قسم الكيمياء .

وأشارت حنان ان قطاع المكتبات يوفر الامكانيات المتاحة والممكنة لخدمة الطلاب والباحثين .

وقدم العاملون بمكتبة قسم الكيمياء عرضا توضيحيا وانفوجراف عن محتويات المكتبة وإمكانياتها وقدرتها علي تنفيذ رؤية إدارة الجامعة والكلية في تطوير المنتج المكتبي ورقمنة الأوعية المتاحة إلكترونيا وسبل توفير وتنويع مصادر المعرفة للباحثين والطلاب .

وقام ابوسحلي بتكريم العاملين بمكتبة قسم الكيمياء بتسليمهم شهادات التقدير .

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