متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بقرى مركز المحلة

كتب_رأفت مسعد

تابع اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى .. جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافه العامة وتمهيد وتسوية الطرق الرئيسية والمداخل الحيوية بقرى مركز المحله ، تحت اشراف سعد نصر ، و حيدر عطالله نائبا رئيس المدينة و رؤساء الوحدات المحليه ، وبمشاركة ادارة الاشراف على النظافة برئاسة المدينة

تم تمهيد وتسوية الطرق ورفع ناتج المخلفات المتراكمه بطريق المحله طنطا حتى مداخل قرية الهياتم ، مرورا بعمل نظافه مجمعه شملت مجمع المدارس وطريق البحر وأمام السنترال وطريق المسقه ورفع الاشغالات بقطاع وحدة صفط تراب وصولا الى مداخل قرى عياش وشبرا ملكان.

كما تم رفع مخلفات القمامة بعزبة جبران ومنطقة سوق قرية دنوشر ، وطرق قرية السجاعية وطريق المحلة قطور ومداخل قرية الدواخلية ومساكن تحيا مصر بنطاق الوحدة المحلية بالعامرية ،برفع 40 طن مخلفات قمامة

فضلا عن أعمال النظافة بطرق ومداخل قرى الوحدة المحلية لقرية الجابرية مرورا بالطريق الدائرى وطريق الجابرية المقابر وامام عذبة البغدادلي وعزبة الست ونفق الجابرية واماكن تجمع القمامة بجوار الجمعية والمحطة ، برفع 30 طن مخلفات قمامة

كما شهدت أعمال رفع المخلفات وتسوية الطرق الرئيسة والفرعية طرق ومداخل وحدة أبوعلى والشوارع الجانبية وطريق المحلة المنصورة القديم والطريق الدائرى وصولا الى الطريق الدولى ،برفع 35 طن مخلفات قمامة

ومتابعة متعهد جمع ونقل القمامة وأعمال النظافة وتسوية طرق المدارس و مداخل قرية بلقينا.

علاوه على تمهيد وتسوية مدخل قرية سيدي حمود وطريق 71 امام قرية البنوان وقرية الشرقية ورفع 20 طن مخلفات قمامة

وأعمال نظافة بطريق المحلة شبرابابل ومنطقة الكورنيش بكفر حجازى وتمهيد وتسوية طرق الكمالية وكفر فيالة

الى جانب حملات النظافة ورفع قمامه على الطريق الدائري وطريق المحله دمرو وأمام المصالح الحكومية والمدارس بنطاق الوحدة المحلية بميت الليث هاشم ، ونظافه بطريق المحلة سامول وطرق ومداخل الوحدة المحلية لقرية دمرو برفع 45 طن مخلفات قمامة

كما تم رفع مخلفات القمامة من مداخل ومخارج قرية محلة حسن وطريق المحلة دمرو وامام المصالح الحكومية ومنشأة الامراء ، ورفع مخلفات القمامة بطرق الوحدة المحلية لقرية المعتمدية

بالإضافة الى أعمال النظافة بنطاق الوحدة المحلية ببشبيش شملت شارع البحر وامام المستشفى ومنطقة النجارين وطرق العثمانية والانشا ، وصولا الى حملات النظافة وتمهيد الطرق والمداخل بقرى وحدة نمره البصل والوحدة المحلية لقرية الشهيدى.